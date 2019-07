'Er komt zondag een rondetafel'

De informateurs doen een ultieme poging om de rondetafel over een nieuwe regering te redden. Maandag moeten ze naar de koning met hun informatienota .

Het is nog niet duidelijk welke partijen er precies zijn uitgenodigd, stelde Lorin Parys. 'Het is aan de formateurs om te beslissen wie er komt'.

Lorin Parys houdt er ook rekening mee dat een rondetafel op het laatste moment, zoals eerder deze week, nog wordt afgeblazen. Hij benadrukte nog eens dat het de PS was die op het laatste moment forfait gaf.

Hij betwijfelt of Groen en Ecolo zullen aanwezig zijn, maar vindt dat niet echt een probleem.

Over de Vlaamse regeringsvorming wilde hij niets kwijt. Dat er niets lekt over de Vlaamse formatie is voor hem een goed teken.