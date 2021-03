‘Er moeten dit weekend niet veel meer patiënten bijkomen’

In een maand tijd is het aantal coronapatiënten op de intensieve zorg van het UZ Gent met de helft gestegen. De patiënten worden ook steeds jonger. Verslag van een voormiddag tussen leven en dood.

‘Ça va? Vous n’avez pas trop de mal?’, zegt verpleegkundige Mieke De Groote met sussende stem tegen een jonge patiënte die onrustig beweegt met de armen en de benen. Antwoorden kan die niet door de intubatie in haar keel. Nadat De Groote speciale steunkousen tegen trombose heeft aangebracht, begint ze met zachte gebaren het haar van de patiënte te wassen en te kammen.

‘Die menselijkheid is heel belangrijk,’ zegt ze, als ze uit de glazen box gestapt is en zorgvuldig haar handschoenen, muts, schort en Uvex-skibril afgedaan heeft. ‘Onze patiënten leven hier in zo’n technische omgeving dat we er alles aan doen om hun waardigheid te behouden.’

De longen van jongeren houden het langer vol zonder alarmsignalen te geven, waarna het plots heel snel kan gaan. Eva Van Braeckel Covidafdeling UZ Gent

De andere drie coronapatiënten die we deze vrijdagmorgen te zien krijgen op de intensieve zorg op de twaalfde verdieping van het UZ Gent zijn in coma gebracht. Er is de jonge man die pas donderdag binnengebracht is. Daarnaast is een kinesist de armen van een wat oudere man op en neer aan het bewegen om de spieren soepel te houden.

Bij een andere man zien we op een scherm dat de zuurstofconcentratie in het bloed 88 procent bedraagt. ‘Bij een gezonde mens is dat 98 procent’, zegt diensthoofd intensieve zorg Dominique Benoit. ‘Een uur geleden lag deze man nog op zijn buik. Nu gaat het iets beter, maar het zuurstofpeil kan weer zakken. Dan moeten we hem opnieuw omdraaien.’

Medicijnpompen

Tussen de monitors naast het bed staan een vijftal medicijnpompen. Op een computerscherm telt Benoit het aantal geneesmiddelen dat de man krijgt: 14. Het zijn bijna allemaal gewone medicijnen: slaapmiddelen, morfine, glucose, maagbeschermers en cortisone.

Meer dan een jaar na de uitbraak van het coronavirus is er nog altijd geen wondermiddel dat de overlevingskansen drastisch verhoogt, zegt Benoit. ‘Alleen van cortisone is bewezen dat het de mortaliteit van mensen die hier op intensieve zorg belanden verlaagt van 40 naar 30 procent. Wat nog altijd betekent dat een op de drie patiënten die hier op intensieve zorg belanden het niet overleeft.’

Benoit maakt zich zorgen over het stijgende aantal patiënten in zijn afdeling, van 15 naar 25 in een maand. Twee op de drie van de 90 patiënten die de jongste maand opgenomen worden, belanden op intensieve zorg, terwijl dat tijdens de eerste en tweede golf minder dan de helft was. En de gemiddelde leeftijd daalt.

Boris Johnson-variant

‘Dat kan te maken hebben met het feit dat we vroeger meer patiënten uit de woon-zorgcentra hadden die vaak overleden zonder op intensieve zorg te zijn beland of dat men nu meer jongere patiënten doorverwijst naar onze intensieve zorg’, zegt Benoit. ‘Maar er lijkt meer aan de hand. Aanvankelijk noemde ik de nieuwe variant de Boris Johnson-variant, omdat ik dacht dat de Britse premier het virus alleen gevaarlijker noemde om zijn eigen laattijdig ingrijpen goed te praten. Nu blijkt dat het virus krachtiger toeslaat, ook bij jonge mensen. Volgens een studie van Nature stijgt de mortaliteit bij de besmette 50’ers en 60’ers van 0,6 naar 0,9 procent.’

80 procent van de besmettingen in het UZ Gent is met die Britse variant, zegt hoofdarts Frank Vermassen. ‘De stijging is niet exponentieel, wel zorgwekkend. Het grote verschil met de vorige golven is dat de belasting nu vooral op intensieve zorg belandt en de rest van het gezondheidssysteem minder onder druk staat. Ik hoop dat we nipt aan de derde golf ontsnappen.’

Dat verpleegkundige De Groote haar patiënt in het Frans moet sussen, is geen toeval. ‘Er zijn dagen dat we bijna niemand in het Nederlands kunnen aanspreken’, bevestigt haar collega Fatima Snoussi, hoofdverpleegkundige van de midcareafdeling. ‘Ons ziekenhuis heeft een overaanbod van mensen uit minderheidsgroepen. Vaak leven ze op kleinere oppervlaktes en hebben ze geen jobs die telewerk toelaten.’

Taboe

Er wordt al langer gepleit om een meer doelgerichte campagne te voeren voor de Turkse en Bulgaarse gemeenschap in Gent. Maar volgens Benoit blijft het vaak taboe. ‘Dat hoeft het niet te zijn. We zijn het als maatschappij verplicht om onszelf en elkaar te beschermen tegen het virus.’

Niemand ontsnapt aan de coronadreiging, ook jonge mensen niet. Het UZ Gent ziet jongeren op spoed verschijnen die in heel korte tijd heel snel achteruitgaan. ‘Hun longen houden het langer vol zonder alarmsignalen te geven, waarna het plots heel snel kan gaan’, zegt Eva Van Braeckel, medisch coördinator van de covidafdeling. ‘Obesitas is de grootste risicofactor. Ik roep iedereen met symptomen op zich sneller bij de huisarts te melden. Vooral als je er niet meer in slaagt een zin af te maken zonder naar adem te happen.’