Erasmushogeschool Brussel breekt met Ann Brusseel

Brusseel wisselde de actieve politiek in 2018 in voor de functie als directeur van de EhB.

Voormalig Open VLD-politica Ann Brusseel is niet langer directeur van de Erasmushogeschool Brussel. Na het vaststellen van 'een verschil in visie' is beslist de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten.

De laatste maanden was commotie ontstaan rond Brusseel, nadat ze de directeur van het Koninklijk Conservatorium Brussel, Kathleen Coessens, om dringende reden had ontslagen. Of de stopzetting van de samenwerking daarmee te maken heeft, is niet duidelijk.

De Erasmushogeschool bevestigt het nieuws dat Bruzz vrijdag bekendmaakte. 'Algemeen directeur Ann Brusseel en het College van Bestuur van de Erasmushogeschool Brussel hebben na grondige beraadslaging in onderling overleg beslist de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten wegens een verschil in visie op hoe organisatievorming en interne uitdagingen in de toekomst moeten worden aangepakt', klinkt het in een officiële persmededeling.

Machtsstrijd

Sinds november 2020 was een soort van machtsstrijd ontstaan tussen Brusseel en de leiding van het Koninklijk Conservatorium Brussel. Brusseel liet conservatorium-directeur Coessens en haar medewerker Helmut De Backer om dringende reden ontslaan. Die beslissing bleek later in beroep onterecht, maar toch liet Brusseel Coessens enkel terugkeren als docent en niet als directeur.

De EhB wil geen verdere commentaar geven op de redenen van het einde van de samenwerking. Ann Brusseel stapte in 2018 over van de actieve politiek naar de EhB. Voordien was ze Vlaams Parlementslid en deelstaatsenator voor Open VLD.