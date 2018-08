Ethias gul met zitjes voor politici

Dertig politici zetelen in het raadgevend comité bij de verzekeraar. Goedgeplaatste bronnen stellen zich vragen bij het nut ervan.

Zo’n 30 politici hadden vorig jaar een postje bij de verzekeraar Ethias. Dat blijkt uit een analyse van de mandatenlijst, die eerder deze week in Het Staatsblad verscheen. Ondanks de schandalen rond Publifin, Samusocial en Publipart die eind 2016 politiek België op zijn grondvesten deden daveren, blijkt dat er toch nog heel wat politici zijn die gretig postjes verzamelen.

De 30 politici zijn lid van het raadgevend comité van Ethias, dat in totaal 37 bestuurders telt. Onder hen Patrick Dewael, fractieleider voor Open VLD in de Kamer, Antwerps N-VA-schepen Koen Kennis, Vlaams Parlementslid voor de N-VA Andries Gryffroy, CD&V-schepen in Brugge Dirk De fauw, en het Gentse sp.a-gemeenteraadslid Guy Reynebeau.

Tientallen bestuurszitjes

Het raadgevend comité van Ethias is een van de vele organen van de verzekeraar. Boven Ethias staat de holding Vitrufin, en nog eens daarboven staat onder meer Ethiasco (het vroegere Ethias Gemeen Recht, waarin steden en gemeenten verenigd zijn) als een van de aandeelhouders.

Alle drie de organen hebben hun eigen raad van bestuur, met tientallen bestuurszitjes. Twee jaar geleden beloofde Ethias de structuur te vereenvoudigen, onder andere door Ethias en Vitrufin te fuseren, maar daar is nog niets van in huis gekomen.

Officieel is het raadgevend comité belast met ‘het analyseren van specifieke vragen en het adviseren van de raad van bestuur’. Maar goedgeplaatste bronnen stellen zich vragen bij het nut ervan. ‘Ik vraag me af wat de functie is van dat comité, ik heb er alleszins nog nooit een advies van gezien’, klinkt het.

Provincies en gemeenten

Op de vraag wat het nut van het comité is, verwijst Guy Reynebeau naar Ethias zelf. ‘Het is een adviesorgaan dat beperkt samenkomt’, zegt hij. Andries Gryffroy ziet het comité niet als een adviesorgaan, maar als ‘een controleorgaan’.

Ik vraag me af wat de functie is van dat raadgevend comité, ik heb er alleszins nog nooit een advies van gezien. een bron in ethias

De lokale besturen zijn een historische aandeelhouder van Ethias, waardoor het logisch is dat vertegenwoordigers van provincies en gemeenten de verzekeraar controleren. ‘We krijgen inzage in de verkoopprognoses, de omzet en de balans’, zegt hij. ‘Als er een probleem is, kunnen we aan de alarmbel trekken.’