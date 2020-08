Europa 'bestelde' 1,5 miljard vaccins

Europa heeft een akkoord bereikt met de Amerikaanse vaccinproducent Moderna. Dat biotechbedrijf ontwikkelde een mRNA-vaccin, een technologie die een veel snellere productie mogelijk zou maken dan via de klassieke weg. Europa kan 80 miljoen dosissen aankopen als het vaccin beschikbaar is. De EU-lidstaten hebben een optie om 80 miljoen extra verpakkingen te kopen.

Europa zet in op meerdere paarden in de race naar een werkbaar coronavaccin. Alle producten zijn volop bezig met het testen van hun kandidaat-vaccin op grote groepen mensen om te zien of het werkt en het veilig is. Geen enkele fabrikant kan in zijn eentje snel aan de grote wereldwijde vraag voldoen.