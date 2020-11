Europa dwingt regering tot hervorming belasting op huurinkomsten

Het Europees Hof van Justitie eist een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag zolang de Belgische fiscus de huurinkomsten van binnenlandse en buitenlandse woningen verschillend belast.

De regering krijgt er met dit arrest een moeilijk fiscaal en politiek hangijzer bij. Een hangijzer dat behoorlijk wat geld dreigt te kosten bovendien.

België heeft als enige land in de Europese Unie geen belasting op reële huurinkomsten. De verhuur van woningen wordt belast op basis van het kadastraal inkomen, wat in de praktijk een fictief inkomen is. Voor woningen in andere lidstaten hanteert de Belgische fiscus wel een belasting op huurinkomsten.

Het Europees Hof van Justitie veroordeelde de discriminatie tussen binnenlandse en buitenlandse huurinkomsten al in april 2018. Omdat België de draad niet oppakte, startte de Commissie een tweede procedure in juli vorig jaar. Deze keer vorderde de Commissie een boete en een dwangsom voor elke dag dat de regelgeving niet is aangepast.

Tweede keer

De Europese rechters stellen vast dat België geen uitvoering gaf aan het eerste arrest en veroordeelt ons land dus voor de tweede keer. De Commissie stelde een boete voor van minstens 2 miljoen euro en een dwangsom van 22.000 euro per dag. Het Europees Hof verlaagt de dwangsom nu naar 7.500 euro per dag.

Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen.

Dit arrest zet grote druk op de Belgische regering om de wetgeving aan te passen. Dat ligt politiek bijzonder gevoelig: huiseigenaars zouden daardoor veel meer moeten betalen voor hun woning of appartement dat verhuurd wordt. De andere optie, een belasting op het kadastraal inkomen in pakweg Italië of Spanje, is dan weer praktisch moeilijk uitvoerbaar, zeggen experts in onroerend goed.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) krijgt er een nieuw hoofdpijndossier bij. Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) liet in een recent interview in De Standaard al verstaan dat hij geen heilige huisjes omver wil halen. 'Huurinkomsten blijven onbelast, er komt geen vermogenskadaster en van de bedrijfswagens blijven we af.' Kan hij dat volhouden nu hem een stevige boete en een dwangsom boven het hoofd hangen?