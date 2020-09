Europa kroont Leuven tot innovatiehoofdstad

Leuven is uitgeroepen tot European Capital of Innovation 2020. Die prestigieuze award dankt de stad aan haar samenwerking met burgers, bedrijven en organisaties om via innovatie de levenskwaliteit te verbeteren.

'Dit is een mijlpaal. Dit betekent heel veel voor de hele stad', zegt de Leuvense burgemeester Mohammed Ridouani (sp.a). Hij mocht donderdag de award en een beloning van 1 miljoen euro in ontvangst nemen.

Leuven is volgens de Europese Commissie de stad die innovatie het best aanwendt om de levenskwaliteit van haar burgers te verbeteren. Ze kroont haar daarom tot innovatieve hoofdstad van Europa. De Brabantse centrumstad laat daarmee Europese grootsteden als Wenen, Valencia en Milaan achter zich en komt in de galerij te staan met eerdere laureaten als Barcelona, Amsterdam en Parijs.

Leuven 2030

Voor de commissie is niet enkel de innovatie van tel, maar ook de manier waarop die in samenspraak met burgers, bedrijven en organisaties tot concrete verwezenlijkingen leidt. Ze lauwert daarom ook verschillende organisatie als Leuven 2030, Leuven MindGate en Leuven Helpt, die het welzijn van de Leuvenaars probeert te verbeteren.

Zelfs in Nieuw-Zeeland werden we gekopieerd. Er moet hier dus wel iets in het Dijlewater zitten. Mohammed Ridouani Leuvens burgemeester

In het project Leuven 2030 bundelen meer dan 600 organisaties, bedrijven, inwoners en kennisinstellingen hun krachten met de stad om van Leuven een aangenamere en groenere plaats te maken. 'Onze topinstellingen als KU Leuven, UCLL, UZ Leuven of imec scoren al jaren zeer goed in internationale rankings, maar ze kunnen de maatschappelijke uitdagingen niet alleen oplossen', zegt Katrien Rycken, de directeur van Leuven 2030.

De uitdagingen reiken van het vergroenen van de mobiliteit tot de verduurzaming van woningen en de energieopwekking. 'Zo brachten we een burgerplatform op de been om de stad een duwtje te geven om via het circulatieplan meer ruimte aan fietsers te geven. Of we investeren in de isolatie van gebouwen om die energiezuiniger te maken', zegt Rycken. De resultaten mogen er volgens het stadsbestuur zijn. 'We zien in onze stad 40 procent meer fietsers en ook de CO2-uitstoot daalt gestaag', zegt Ridouani.

Corona

Niet alleen op het vlak van duurzaamheid en mobiliteit probeert Leuven te pionieren. Bij het uitbreken van de coronacrisis zette de stad het platform Leuven Helpt op. Daarop konden mensen zich melden die hulp nodig hadden, iemand zochten om boodschappen te doen of gewoon een praatje mee te slaan.

'In een mum van tijd hadden we 3.000 vrijwilligers om mensen te helpen', zegt Ridouani. Meer dan 300 steden en gemeenten in binnen- en buitenland namen het idee over. 'Zelfs in Nieuw-Zeeland werden we gekopieerd. Er moet hier dus wel iets in het Dijlewater zitten.'

Schermvullende weergave ©BELGA