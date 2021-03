Europees rapport hekelt communicatie De Wever over Meir-incident

Het Bureau ven Europese Unie voor de grondrechten (FRA) neemt de communicatie van Antwerps burgemeester Bart De Wever en verschillende media over een incident op de Meir in 2017 op de korrel.

Uit een rapport van het Bureau blijkt dat Mohamed R., de man die in maart 2017 tegen hoge snelheid over de Meir in Antwerpen reed, onterecht en te lang bestempeld werd als terrorist. De man had bij het incident de bevelen van militairen genegeerd en werd even later gearresteerd op een parkeerplaats. In zijn auto bleken verboden wapens te liggen.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) belegde, ondanks tegenadvies van het parket, maar met de steun van de lokale politie, daarop met spoed een persconferentie. Hij had het daar over een mogelijke terroristische aanslag, wat later niet bleek te kloppen.

Daardoor bleven de media R. tot het vonnis van de rechtbank evenwel bestempelen als 'de Meirterrorist', zegt het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten. De Wever verdedigde zijn communicatie in 2017 door te wijzen op de in zijn ogen nodige urgentie.

Justitie en media

Het rapport onderzocht de praktijken in negen EU-lidstaten via interviews met 123 advocaten, rechters, aanklagers, politieagenten en journalisten in de betrokken landen. Het toont aan dat het vermoeden van onschuld nog niet overal wordt toegepast, ongeacht de etniciteit, status of geslacht van de verdachte.

In België is de pers niet wettelijk verplicht om het vermoeden van onschuld te respecteren, ze heeft eerder een ethische plicht om dit te doen. Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Er werd ook gekeken naar de relatie tussen justitie en media. 'In België is de pers niet wettelijk verplicht om het vermoeden van onschuld te respecteren, ze heeft eerder een ethische plicht om dit te doen. De rechtbanken kunnen echter voorkomen dat de media potentieel gevoelige informatie publiceren die het vermoeden van onschuld kunnen schenden. En dat op grond van het feit dat ze op een onpartijdige en terughoudende manier verslag moet uitbrengen over strafrechtelijk onderzoek', merkt het rapport op.

Kasteelmoord

Het Bureau maakt melding van recente gevallen waarin gepoogd is journalisten te beschouwen als medeplichtig aan de feiten, omdat ze de geheimhouding van het onderzoek hadden geschonden. Er wordt in het bijzonder verwezen naar de huiszoekingen en vervolgingen tegen VRT-journalist Bart Aerts, wegens het uitzenden van telefoontaps in de zaak van de kasteelmoord.

Hoewel gedetailleerde berichtgeving over strafzaken de nieuwsgierigheid van het publiek kan bevredigen, kan die ook nadelige gevolgen hebben voor beklaagden, die vaak over het hoofd worden gezien. Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Het Europese rapport is echter voorzichtig met conclusies. 'Hoewel gedetailleerde berichtgeving over strafzaken de nieuwsgierigheid van het publiek kan bevredigen, kan die ook nadelige gevolgen hebben voor beklaagden, die vaak over het hoofd worden gezien.'