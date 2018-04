Europees voetbal wordt open boek

Europese clubs moeten bekendmaken hoeveel commissies op transfers ze elk jaar aan makelaars betalen. Die meldingsplicht is een van de nieuwe regels voor een financieel gezonder voetbal.

De Europese voetbalbond UEFA stelt paal en perk aan clubs die zich als financiële zwarte dozen gedragen. Clubs die een licentie voor Europees voetbal willen, worden vanaf volgend seizoen verplicht hun jaarrekeningen op hun website te publiceren. Ze moeten ook vrijgeven welk bedrag aan commissies ze elk seizoen aan makelaars betalen. Er komt ook één boekhoudkundige standaard, naar het voorbeeld van de internationale IFRS-regels voor beursgenoteerde bedrijven, zodat de financiële situatie van clubs kan worden vergeleken. Er komt ten slotte een nieuwe alarmbelprocedure, een stresstest waarbij de UEFA versneld een financiële controle uitvoert als voor de opgelegde financiële parameters knipperlichten gaan branden.

De maatregelen vullen de bestaande break-evenregeling voor meer financiële fairplay in het topvoetbal aan. Die komt er op neer dat clubs die willen uitkomen in de Champions League of de Europa League over een periode van drie seizoenen maximaal 30 miljoen euro meer mogen uitgeven dan ze via hun dagelijkse werking ophalen. Clubs die zich niet aan die regel houden, kunnen een waaier aan sancties worden opgelegd (zie kader). De UEFA schakelt nu nog een versnelling hoger door de bestaande regelgeving aan te scherpen en nieuwe regels goed te keuren.

De cashlawine in het Europese voetbal vraagt meer transparantie en een harmonisering van de regels. michael verschueren bestuurder koepel europese profclubs

De nieuwe regelgeving is mee uitgewerkt door de Belg Michael Verschueren, sleutelfiguur bij landskampioen Anderlecht en bestuurder bij de Europese clubassociatie ECA. Die is als belangenvereniging van de Europese clubs de grote broer van de Belgische Pro League, de koepel boven de 24 profclubs. Verschueren is bij de ECA voorzitter van de werkgroep financiën. Hij zetelt een niveau hoger ook in de raad van bestuur naast de topbobo’s Josep Bartomeu (voorzitter FC Barcelona), Andrea Agnelli (voorzitter Juventus), Ed Woodward (CEO Manchester United), Domingos Soares de Oliveira (Benfica) en Nasser al-Khelaifi (voorzitter PSG). Die kerngroep werkte samen met de UEFA de blauwdruk voor financiële controle uit.

De aanscherping van de regels is een gevolg van de verdere commercialisering en professionalisering van het Europese topvoetbal. ‘Vanaf volgend seizoen tot 2021 haalt de UEFA uit haar twee Europese competities 3,25 miljard euro aan inkomsten op, via onder meer sponsoring en tv-rechten. Dat is bijna 1 miljard euro meer dan in de drie seizoenen daarvoor (2,35 miljard). Die cashlawine vraagt meer transparantie en een verdere harmonisering van regels’, aldus Verschueren.

‘De break-evenregeling is er sinds 2013 goed in geslaagd de onderlinge schuld tussen clubs - wat lang een groot probleem was - te verminderen’, stelt Verschueren. Omzet- en winstcijfers en toeschouwersaantallen blijven stijgen. De schuld van de clubs bedraagt gemiddeld nog 35 procent van de omzet, tegenover 65 procent in 2011. De verliezen zijn zes keer kleiner en het eigen vermogen is verdubbeld. Clubs investeerden in 2016 ook een record van meer dan 1 miljard euro. Die cijfers verklaren de investeringsbonanza in het Europese voetbal, dat al 20 jaar onafgebroken met 10 procent per jaar groeit.

De bedoeling is de clubs nog meer aan te sporen tot gezond financieel beheer en ze zo stressbestendiger te maken voor sportief mindere jaren. Daarnaast moeten de nieuwe regels de inflatoire spiraal bij de transfersommen onder controle krijgen. ‘De regels moeten wel evenwichtig blijven, zodat voetbal aantrekkelijk blijft voor externe investeerders. Het kan niet de bedoeling zijn dat er geen ruimte meer is voor kapitaalinjecties van buiten het voetbal’, aldus nog Verschueren.

1. Stresstest

De belangrijkste ingreep is de invoering van een stresstest, vergelijkbaar met de praktijk in de financiële sector. De banken worden sinds de financiële crisis op gezette tijden aan simulaties onderworpen om zeker te zijn dat ze genoeg reserve hebben om een zware marktencrisis te doorstaan. Er komen twee nieuwe knipperlichtindicatoren die de UEFA de kans geven sneller te reageren. De eerste is de ‘maximum transfer deficit’ die vastgelegd wordt op 100 miljoen euro. Dat betekent dat er een boekhoudkundige controle komt als een club tijdens de zomer- én wintertransferperiode 100 miljoen euro meer uitgeeft aan spelers dan het uitgaande transfers doet. De tweede indicator is de ‘sustainable debt ratio’, de maximale schuldgraad die een club mag hebben. De ratio tussen netto schuld en brutobedrijfswinst (ebitda) mag nog maximaal 7 bedragen. Van die netto schuld mag wel de winst uit transfers - meer uitgaande dan inkomende transfers - worden afgetrokken. De maatregel geldt niet voor schulden onder 30 miljoen euro. ‘De ratio is met 7 vrij soepel, maar ze is bedoeld als een eerste stap. Mogelijk komt er in de toekomst nog een verstrenging’, stelt Verschueren.

2. Online jaarrekening

Clubs moeten een financieel statement publiceren op hun website. Het gaat om de resultatenrekening met kerncijfers, zoals omzet en winst, en de balans, met de herkomst van het geld en de besteding. De nationale licentiegever - in België is dat de voetbalbond - legt op hoe de concrete financiële rapportering moet gebeuren.

3. Commissies makelaars

Alle clubs moeten individueel bekendmaken hoeveel ze per seizoen uitgeven aan commissies voor makelaars. Engeland doet dat al, nu moet ook België net als de rest volgen. De ingreep volgt op de vaststelling dat makelaars indrukwekkende sommen wegslepen uit het voetbal. Dat geld komt nooit meer terug in de voetbaleconomie. Makelaars hebben de voorbije vijf jaar 1,2 miljard euro aan commissies verdiend op 2.000 transfers, blijkt uit het jongste financiële rapport van de UEFA.

4. Eén boekhoudnorm

Het auditkantoor PwC komt in mei met een ‘football accounting standard’, een boekhoudbijbel die alle clubs moeten volgen. Nu is het vaak moeilijk zicht te krijgen op de financiële toestand omdat clubs onderling en per land andere normen hanteren. De bedoeling is een voetbalversie te maken van de internationale standaard die nu al bestaat voor beursgenoteerde bedrijven. Veel van de regels van de nieuwe boekhoudnorm worden door de UEFA nu al geïntegreerd in Financiële Fairplay (FFP) 2.0. De bedoeling is vanaf 2021, wanneer er een derde versie van FFP moet komen, de boekhoudnorm nog verder te harmoniseren.

5. Luxetaks