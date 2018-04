Europese voetbalclubs krijgen stresstest

Voetbalclubs die willen deelnemen aan Europese competities zoals de Champions League krijgen vanaf volgend seizoen extra financiële controle als ze een vastgelegde uitgaven- en schuldendrempel overschrijden.

De nieuwe stresstests zijn een onderdeel van de nieuwe regels over financiële fair play van de Europese voetbalbond UEFA, die De Tijd exclusief kon inkijken.

De financiële waakhond van de UEFA - die wordt geleid door oud-premier Yves Leterme - hoort op 20 april de Franse topclub PSG over de transfers van Neymar en Kylian Mbappé afgelopen zomer.

Door de transfersom van in totaal 400 miljoen zijn er zware twijfels of PSG zich wel gehouden heeft aan de break-evenregel van de UEFA. Die komt er in grote lijnen op neer dat clubs over een periode van drie seizoenen maximaal 30 miljoen euro meer mogen uitgeven dan ze via eigen commerciële inkomsten ophalen.

Systeemcrisis

De UEFA stelde vast dat het met de huidige regels voor financiële fair play tot twee jaar kan duren voor ze echt in de boeken van een club kan duiken om de break-evenplicht te checken. Daarom is beslist - als onderdeel van een breder pakket maatregelen voor een betere schuldencontrole - een vorm van stresstests in te voeren. Die zijn geïnspireerd op de praktijk in de financiële sector, waar banken geregeld getest worden op hun financiële stootkracht. Dat moet vermijden dat ze bij zware financiële schokken omvallen en net als in 2008 een systeemcrisis uitlokken.

100 miljoen Doorlichting Binnenkort komt er een boekencontrole als een club tijdens de zomer- én wintertransferperiode samen 100 miljoen euro meer uitgeeft dan er binnenkomt door uitgaande transfers.

Er komen twee nieuwe knipperlichtindicatoren die de UEFA toelaten op te treden als er twijfels rijzen over het gedrag van een club. De eerste is de ‘maximum transfer deficit’ die wordt vastgelegd op 100 miljoen euro. Dat betekent dat er een boekencontrole komt als een club tijdens de zomer- én wintertransferperiode samen 100 miljoen euro meer uitgeeft dan er binnenkomt door uitgaande transfers.

De tweede alarmbel is de ‘sustainable debt ratio’, de maximale schuldgraad die een club mag hebben. De ratio tussen de nettoschuld en de brutobedrijfswinst (ebitda) mag nog maximaal 7 bedragen. Van die nettoschuld mag wel de winst uit transfers - als de uitgaande transfers meer opbrengen dan de inkomende kosten - worden afgetrokken. De maatregel is niet toepasbaar op schuld onder 30 miljoen euro.

De UEFA kan na elke transferperiode beslissen een verdachte club onder de loep te leggen. Nu kan een onderzoek alleen gebeuren na een gesloten boekjaar, waarbij drie jaar kan worden teruggaan.