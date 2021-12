Eventindustrie: ‘We zijn een symbooldossier geworden’

Van de 40 geplande concerten in de Ancienne Belgique voor de maand december blijven er nog zes over.

In de event- en cultuursector wordt misnoegd gereageerd op de nieuwe beperkingen. ‘We staan voor nieuwe annulatiekosten, zonder schadevergoeding. Er moet steun komen.’

Voor de derde week op rij worden bijkomende maatregelen genomen voor evenementen en culturele voorstellingen. Nieuw is dat vanaf maandag indooractiviteiten met meer dan 200 bezoekers worden verboden. Aanwezigen moeten nog steeds zitten, een mondmasker dragen en een coronapas tonen.

De beperking van 200 bezoekers zet veel kwaad bloed in de cultuur- en eventsector. Organisatoren begrijpen niet waarom zij wel moeten inbinden, terwijl aan de regels in de horeca niets verandert. ‘In plaats van het virus bekampen we cultuur’, reageert Michael De Cock, de directeur van het Brusselse theaterhuis KVS. ‘De horeca mag openblijven, terwijl wij opnieuw mensen moeten weigeren. Wie houden we voor de gek?’

De essentie De cultuur- en eventsector voelt zich geviseerd door de nieuwe beperkingen, omdat andere sectoren zoals de horeca en het onderwijs veel minder worden getroffen.

Zeker voor grotere zalen komt de beperking tot 200 toeschouwers neer op een verplichte sluiting, zeggen de uitbaters.

Er wordt overheidssteun gevraagd om de klap te overleven.

Mike Naert, de directeur van de Leuvense concertzaal Het Depot, spreekt van symboolpolitiek. ‘Het is duidelijk dat de scholen zoveel mogelijk gespaard moesten worden, terwijl het onderwijs de motor van de pandemie is geworden. De eventsector staat onderaan in alle risicoanalyses.’

Knipperlichteconomie

De Event Confederation, die alle bedrijven overkoepelt die events, congressen en beurzen in ons land organiseren, hekelt het politieke stop-and-gobeleid. ‘Elke week een nieuw Overlegcomité, elke week nieuwe beslissingen en nieuwe beperkingen leiden voor de eventsector tot een totaal gebrek aan rechtszekerheid om te ondernemen’, zegt woordvoerder Bruno Schaubroeck. ‘Bijgevolg draait de sector voor de derde week op rij op voor nieuwe annulatiekosten, zonder enige schadevergoeding. Dat leidt tot een knipperlichteconomie voor een sector die op die manier onmogelijk kan overleven. De sector voelt zich een symbooldossier voor de politiek, ondanks de afwezigheid van duidelijke aanwijzingen dat wij de verspreiding van het virus versnellen.’

Ondertussen zijn we drie Overlegcomités ver in deze vierde lockdown en is er geen enkele toezegging van sectorgerichte steun. Bruno Schaubroeck Woordvoerder Event Confederation

Zowel Schaubroeck als Naert, die de muzieksector in de Crisiscel Cultuur vertegenwoordigt, dringt aan op steunmaatregelen. ‘De politiek beloofde steun. Maar ondertussen zijn we drie Overlegcomités ver in de vierde lockdown en is er geen enkele toezegging van sectorgerichte steun. Wij zijn ook bezorgd over de zorgsector, maar we vragen dezelfde aandacht voor de 80.000 werknemers in onze industrie die opnieuw niet weten wat hen te wachten staat, los van de mentale impact omdat ze hun passie en vak opnieuw niet mogen uitoefenen.'

Toegeving

Een nieuwe annulatiegolf lijkt onafwendbaar, zeker in zalen met een grote publiekscapaciteit. Studio 100 annuleerde vrijdag zeven Sportpaleisconcerten voor dit weekend. Het Depot moet bijna alle concerten voor de hele maand december schrappen. ‘De beperkingen met een zittend publiek zijn gemaakt voor bioscopen en schouwburgen, maar niet voor concertzalen’, zegt Naert.