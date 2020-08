Eventsector plakt kabinetten af met oranje tape

De initiatiefnemers van de Disturb the sound of silence-campagne op sociale media hebben met tape kruisen aangebracht op de toegangsdeuren van verschillende overheidsgebouwen in Brussel. Ze vragen opnieuw politieke aandacht voor de eventsector.

Na de oproep aan eventprofessionals, cultuurwerkers en bezoekers van culturele voorstellingen begin deze week om op sociale media een oranje kruis over hun profielfoto te plaatsen, trokken de initiatiefnemers van de Disturb the sound of silence-campagne donderdag de straat op. In alle vroegte brachten ze op een tiental plaatsen in Brussel oranje tape aan op gebouwen en monumenten. Het oranje kruis staat symbool voor het uitdovende geluid in de eventsector.

Werden geviseerd: de toegangsdeuren van het kabinet van premier Sophie Wilmès (MR), de kabinetten van de ministers Jan Jambon (N-VA), Benjamin Dalle (CD&V), Pieter De Crem (CD&V) en Denis Ducarme (MR), het Hendrik Consciencegebouw van de Vlaamse overheid, de Financietoren en Manneken Pis. 'Manneken Pis is historisch erfgoed, zoals onze festivals, die tot de coronacrisis wereldvermaard waren', luidt het.

We blijven strijdvaardig tot er een klinkklaar signaal komt. Katrien Vermeire Mede-initiatiefneemster campagne Disturb the sound of silence