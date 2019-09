Ex-geheim agent getuigt over aantijgingen tegen Reynders

Nicolas Ullens, de ex-medewerker van de Staatsveiligheid die vicepremier Didier Reynders (MR) beschuldigt van corruptie, treedt uit de schaduw. ‘Reynders als Europees commissaris voor Justitie is als Dracula die baas wordt van de bloedbank.’

'Ik ben niet het gewend dat de schijnwerpers op mij gericht staan', lacht Nicolas Ullens de Schooten nerveus als fotografen hem fotograferen. De 54-jarige Ullens is de voormalige medewerker van de Staatsveiligheid die vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) van corruptie en witwassen beschuldigt.

Ullens stapte in april van dit jaar met zijn beschuldigingen naar de Brusselse recherche. Tijdens dat verhoor rakelde hij allerlei informatie op die hij naar eigen zeggen verzamelde tijdens zijn jaren bij de Staatsveiligheid, waar hij van 2007 tot 2018 werkte. Het parket van Brussel is op basis daarvan een opsporingsonderzoek naar Reynders opgestart, schreef De Tijd zaterdag.

In zijn politieverhoor maakte Ullens gewag van smeergeld dat zou zijn betaald bij een reeks overheidsopdrachten en overheidsaankopen. Hij verwijst onder meer naar de verhuis van de federale politie naar het Rijksadministratief Centrum in Brussel, Kazachgate en een zaak rond Libische fondsen. ‘In al die dossiers botste ik op de tandem Reynders-Fontinoy’, zegt hij. Jean-Claude Fontinoy is al jaren Reynders’ rechterhand.

Uit de schaduw

Nu het nieuws naar buiten gekomen is, kiest Ullens - die wordt bijgestaan door zijn advocaat Alexis Deswaef - ervoor zelf uit de schaduw te treden. ‘Ik ben in april naar de politie gestapt omdat ik het onaanvaardbaar vond dat Reynders in de race was om secretaris-generaal van de Raad van Europa te worden.’ Dat is een instelling die los van de Europese Unie toekijkt op het respect voor de mensenrechten.

Kritiek op Staatsveiligheid Nicolas Ullens, de voormalige medewerker van de Staatsveiligheid die vicepremier Didier Reynders (MR) beschuldigt van corruptie, vindt dat de Staatsveiligheid te weinig heeft gedaan met de rapporten die hij opmaakte over de Franstalige liberaal. ‘Ik heb ontslag genomen omdat de dienst evolueerde in een richting die bedreigend was voor de democratie. De directie wilde niet dat we schade toebrachten aan de machthebbers en dan werd ik overgeplaatst naar de sectie radicalisering.’ ‘We betreuren dat ons imago en dat van de betrokkenen in het dossier geschaad wordt door de uitspraken van een ex-medewerker’, reageert de Staatsveiligheid. ‘We hopen dat het onderzoek snel duidelijkheid zal brengen over het waarheidsgehalte van de uitspraken. We verlenen onze volledige medewerking.’

Reynders greep naast de post bij de Raad van Europa, maar werd intussen door ons land naar voren geschoven als Europees commissaris. In de nieuwe Commissie kreeg hij de portefeuille van Justitie, al kan hij pas worden benoemd als hij een hoorzitting in het Europees Parlement overleeft. ‘Een van mijn collega’s merkte op: het is als Dracula baas van de bloedbank maken. Of Al Capone die politiechef van Chicago wordt.’

Ullens wil voorkomen dat Reynders tot Europees commissaris wordt benoemd, want dan wordt het voor het parket moeilijker om een onderzoek te voeren. ‘Elk parlementslid heeft een geweten en hersenen. Europa staat voor grote uitdagingen, zoals de oorlog die we moeten voeren om het klimaat te redden. Als we dat moeten doen met een commissaris die bereid is schimmige deals te sluiten, bijvoorbeeld met multinationals, gaat dat niet lukken.’

Russische geheime dienst

Waarom was de Staatsveiligheid trouwens geïnteresseerd in Reynders? ‘Hij doet gewoon wat de Russische geheime dienst hem vraagt’, beweert Ullens. ‘De Russen hadden snel door dat er deals te sluiten vielen met Reynders en Fontinoy. Zo wilde Reynders na de Skripal-affaire geen Russische diplomaten uitwijzen, maar na druk in de regering en vanuit Europa werd uiteindelijk toch één Rus het land uitgezet.’

Zijn strijd is Ullens naar eigen zeggen ingegeven door het algemeen belang. ‘Ik ben ervan bewust dat het kamp-Reynders me zal proberen weg te zeggen als iemand die hem politiek wil beschadigen. Maar dat klopt niet. 80 procent van het sociaal milieu waar ik uitkom, stemt op hem. Ik heb geen enkel persoonlijk belang om me op hem te richten.’

‘Alle mensen die van het systeem-Reynders profiteren zullen proberen me het zwijgen op te leggen’, besluit Ullens. ‘Voor het geval er vreemde dingen zouden gebeuren: ik ga niet naar de parking in Cointe (waar PS-politicus André Cools in 1991 werd vermoord, red.), ik ben niet suïcidaal en ik zie geen enkele reden om een eind te maken aan mijn leven.’