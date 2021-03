Ex-politiebaas vervolgd voor corruptie bij keuze hoofdzetel

Voormalig politiedirecteur Glenn Audenaert zou tegen betaling zijn invloed hebben aangewend om een Nederlandse vastgoedmagnaat te helpen.

Het openbaar ministerie wil Glenn Audenaert, de voormalige directeur van de federale gerechtelijke politie van Brussel, naar de strafrechter laten verwijzen voor openbare omkoping, witwassen, schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. Dat bevestigt de woordvoerder van het Gentse parket-generaal, Francis Clarysse, aan De Tijd.

Het gerechtelijk onderzoek bracht verdachte geldstortingen op de bankrekening van Glenn Audenaert aan het licht.

De nu 65-jarige Audenaert wordt ervan verdacht als politiebaas tegen betaling zijn invloed te hebben aangewend om de hoofdzetel van de federale politie te laten onderbrengen in een groot Brussels kantoorgebouw dat in handen was van de Nederlandse vastgoedmagnaat Frank Zweegers.

Rijksadministratief Centrum

Het was een van de grootste huurcontracten die de Belgische staat ooit sloot, goed voor een bruto-oppervlakte van meer dan 100.000 m². Ruim 2.000 politiemensen moesten zo’n zes jaar geleden verhuizen naar het Rijksadministratief Centrum (RAC), een immens kantorencomplex aan de Brusselse Koningsstraat.

Toen de regering-Leterme in december 2009 besloot een groot aantal diensten van de federale politie en de federale gerechtelijke politie van Brussel in het centrum van de stad samen te brengen, werd de markt bevraagd. Maar achter de schermen was al gauw uitgemaakt dat de politie naar het RAC zou verhuizen.

Breevast

Dat gebouw was eigendom van Zweegers en zijn bedrijf Breevast (60%) en van de beursgenoteerde Belgische ontwikkelaar Immobel (40%). Ze hadden in 2003, onder de regering-Verhofstadt II, het gebouw voor 27,1 miljoen euro gekocht van de Belgische staat, hoewel de oorspronkelijke schatting uitging van 70 miljoen euro. In 2014 konden Breevast en Immobel het RAC voor 330 miljoen euro verkopen aan het Duitse Hannover Leasing en een Chinees staatsfonds. Ze streken een brutomarge van 100 miljoen euro op.

Uit een audit van de Inspectie van Financiën bleek al in 2019 dat de hoofdzetel van de federale politie de belastingbetaler tientallen miljoenen euro’s te veel kostte door allerlei wantoestanden met het project. De wet op de overheidsopdrachten werd gefnuikt en de overheid liet de kosten ontsporen. De directe kostprijs van het project, inclusief de huur over 18 jaar, bedroeg 312 miljoen euro.

Koen Blijweert

Na een gerechtelijk onderzoek dat tien jaar duurde, besluit het openbaar ministerie nu dat er ook corruptie in het spel was. Audenaert zou er mee op toegezien hebben dat de keuze op het RAC viel. Hij zou tegen betaling zijn invloed hebben aangewend, zowel op vraag van Zweegers als van lobbyist Koen Blijweert, die via zijn firma ook als tussenpersoon zou hebben gefungeerd voor de commercialisatie van het RAC-gebouw.

'Lening'

Het gerechtelijk onderzoek bracht verdachte geldstortingen op de bankrekening van Audenaert aan het licht. De voormalige politiebaas verklaarde de geldsommen als een ‘lening’ die hij kreeg van Zweegers. Maar de Nederlandse vastgoedbaron ontkende al in 2012 dat hij Audenaert geld toestopte. ‘Alle betalingen die door mezelf en de bedrijven waarin ik een belang heb aan derden worden gedaan, zijn te allen tijde gedocumenteerd door overeenkomsten en contracten’, luidde het.

In 2017 liet de onderzoeksrechter Zweegers arresteren in de zaak. Om de vastgoedmagnaat te pakken te krijgen moest zelfs een Europees aanhoudingsbevel worden uitgevaardigd. Hij werd uiteindelijk opgepakt aan boord van een luxejacht op het Italiaanse eiland Capri. Ook Blijweert werd in 2017 kort gearresteerd in de zaak.

In zijn eindvordering zal het openbaar ministerie de raadkamer vragen Audenaert door te verwijzen naar de correctionele rechtbank, samen met twee anderen die een kleinere rol hebben gespeeld bij de vermeende witwasfeiten.

Verjaard

Zweegers ontspringt dus de dans. Het openbaar ministerie stelt dat de strafvordering is vervallen omdat voor hem de feiten zijn verjaard. Blijweert overleed in februari, waardoor ook voor hem de strafvordering vervalt.

Audenaerts advocaat Joris De Smet wilde dinsdag geen commentaar geven over het dossier.