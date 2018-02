Ex-premier Leterme: 'Sluiting kerncentrales slecht idee'

'De sluiting van de kerncentrales in 2025 is geen goed idee', zegt ex-premier Yves Leterme. Hij gaat daarmee in tegen de lijn van zijn partij.

Nu het debat over de sluiting van de kerncentrales weer volop woedt, mengt gewezen premier Yves Leterme zich in de discussie. 'Ik vloek in de kerk,' zegt hij in een dubbelinterview met Karel De Gucht dat morgen in De Tijd verschijnt, 'maar ik vind dat we de sluiting van de kerncentrales in 2025 opnieuw moeten bekijken. Ik zou toch nog eens twee keer nakijken of we de bevoorradingszekerheid zonder kerncentrales kunnen garanderen tegen een haalbare prijs.’

Leterme gaat daarmee tegen het standpunt van de CD&V in. Hij vreest dat de kosten voor het bedrijfsleven te zwaar zullen uitvallen en waarschuwt voor de hypocrisie in het debat. 'Uiteindelijk zullen we nog steeds afhankelijk blijven van kernenergie uit Frankrijk.'

‘Bovendien hebben ook de Fransen beslist enkele centrales te sluiten,' voegt hij eraan toe. 'En in politieke debatten wordt al openlijk voorgesteld om dan minder te exporteren, wat onze bevoorradingszekerheid vanuit Frankrijk in het gedrang zou brengen.'

Terug naar Poupehan (4): Yves Leterme en Karel De Gucht

Vermogensbelasting

In hetzelfde interview pleit gewezen Europees commissaris Karel De Gucht voor een vermogensbelasting. 'Als de digitalisering doorzet, zal over tien jaar het aandeel menselijke arbeid bijkomstig worden in de opbouw van meerwaarden in onze economie. Dan zal je toch andere factoren dan arbeid meer moet gaan belasten: verbruik, milieuschade en ook vermogen. Er is niets anti-liberaal aan het feit dat je een belasting heft op vermogen. Zwitserland doet dat al, en dat kan je toch geen socialistisch systeem noemen?’

Daarom kan De Gucht ook leven met de effectentaks. ‘Behalve het feit dat hij te arbitrair is, heb ik op zich geen probleem met zo’n taks. Wat betekent een heffing van 1.500 euro als je een miljoen euro op een effectenrekening staan hebt? Kan je daar nu tegen zijn?’

Door de striktere internationale regels rond belastingontwijking biedt zich in de volgende jaren een grote kans aan om ons fiscaal systeem grondig te hervormen en te vereenvoudigen, vindt ook Leterme. 'De internationale achterpoortjes gaan dicht, en nu is het moment gekomen om onze fiscaliteit opnieuw vorm te geven. Door de uitwisseling van gegevens wordt het makkelijker om vermogen en inkomen uit vermogen te belasten.’

