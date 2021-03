Experiment met honden om corona op te sporen toont beloftevolle resultaten

De voetbalploeg KV Oostende zette maandenlang speurhonden in om het coronavirus op te sporen. De resultaten bieden kansen voor toeschouwers tijdens voetbalmatchen of zelfs festivals.

K9 Detection zet speurhonden in om het coronavirus op te sporen. Zo kregen de voetballers van KV Oostende de voorbije maanden regelmatig steriele doekjes onder de oksels. Die doekjes met zweet werden in potjes gestoken, waarbij speurhonden op zoek moesten naar afwijkende resultaten.

De resultaten van het proefproject zijn veelbelovend. Besmette personen werden vijf tot tien dagen eerder opgespoord dan bij een PCR-test. 'In 99,5 procent van de gevallen kwamen onze resultaten overeen met die van een PCR-test. Omdat onze honden een besmetting al eerder opmerken dan een PCR-test dat doet, kunnen we uitbraken in sportploegen vermijden', zegt Johan Weckhuyzen van K9 Detection. 'Spelers met een negatieve PCR-test bleken bij de test met de honden toch positief. Een goede week later testten ze dan toch positief.'

Ook voor de voetballers zelf is de testmethode een pak aangenamer. Van pijnlijke wissers in de neus is geen sprake. Bovendien is minder materiaal nodig en zijn de teststalen zelf niet besmettelijk, want 'in zweet zit geen virus'.

Bovendien zijn de tests ook goedkoper dan PCR-tests, maakt K9 Detection zich sterk. 'We hebben nog geen exacte berekening gemaakt, maar we vermoeden dat de kostprijs slechts de helft zal bedragen van die voor de PCR-tests.'