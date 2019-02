Experts slaan alarm over zorg

‘Onze zorg is in acuut gevaar’, stellen twaalf experts uit de gezondheidszorg in een visienota die ze vandaag voorstellen. Ze roepen de politiek op dringend werk te maken van hervormingen.

‘De vergrijzing, de innovatie, de digitalisering en een ongeziene piek van het aantal chronisch zieken zetten de bestaande modellen onder zware druk. Als we de kwaliteit, duurzaamheid, menswaardigheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid willen behouden, dan is directe actie nodig', luidt het in de nota.

De twaalf experts zijn niet de minsten en komen uit alle geledingen van de zorg. Het gaat om ziekenhuisdirecteurs zoals Wouter De Ploey van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), het grootste ziekenhuis van het land, en Marc Noppen van het UZ Brussel.

Ook Luc Van Gorp, de voorzitter van het christelijke ziekenfonds CM, Roel Van Giel van de artsenvakbond Domus Medica en Piet Vanthemsche, de voorzitter van het Wit-Gele Kruis, werkten eraan mee, net als professor gezondheidseconomie Lieven Annemans (UGent).

Regeerakkoord

‘We delen dezelfde bezorgdheid’, zegt Annemans. ‘We vinden allemaal dat het regeerakkoord van de regering-Michel van visie getuigde. De plannen waren goed, maar de uitvoering verloopt bijzonder traag. Grote hervormingen raken niet afgewerkt en wij willen een sense of urgency creëren. Onze zorg staat voor nooit geziene uitdagingen. En we zijn helemaal niet klaar om die aan te gaan.’

Door de vergrijzing neemt het aantal chronische zieken toe, waardoor meer geld nodig is om hen te verzorgen. Tegelijk komt er een golf van zeer innovatieve geneesmiddelen op ons af die aandoeningen kunnen genezen waaraan mensen nu nog sterven. Die behandelingen kosten wel handenvol geld, waardoor de kostprijs van onze gezondheidszorg verder zal toenemen.

Tien voorstellen

Om de zorg betaalbaar te houden leggen de experts tien voorstellen op tafel. Zo willen ze wat doen aan de overconsumptie - naar schatting wordt 10 tot 30 procent van het budget verkeerd ingezet. Ze ijveren voor een ander financieringssysteem, dat artsen en ziekenhuizen niet aanmoedigt te veel prestaties te verrichten.

De experts pleiten er ook voor overgebruik en zorg zonder meerwaarde niet meer terug te betalen. ‘Je zou het remgeld kunnen verlagen voor nuttige ingrepen, zoals een kankerbehandeling. En het remgeld verhogen voor wie zonder reden langsgaat op de spoed of een zoveelste opinie vraagt van een andere arts’, zegt Annemans.