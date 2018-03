Explosief dossier toont gelijk van voedselagentschap FAVV

Het voedselagentschap FAVV heeft het gerecht meteen ingelicht van de fraude door het vleesbedrijf Veviba, na een controle in Kosovo. Dat blijkt uit een rapport van het FAVV dat De Tijd kon inzien. Het gerecht weigert het FAVV-rapport vrij te geven aan het parlement, dat zich maandag opnieuw over de vleesfraude buigt.

De Kamer had zondagnamiddag het rapport van het voedselagentschap (FAVV) over het schandaal bij vleesbedrijf Veviba nog steeds niet ontvangen, maar de vergadering van de commissies Volksgezondheid en Bedrijfsleven van maandagvoormiddag gaat toch door. Dat verklaarde commissievoorzitster Muriel Gerkens (Ecolo) aan Belga.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke vroeg hem per brief om het rapport zo snel mogelijk aan het parlement over te maken zodat het zijn democratische controle kan uitoefenen. Hij herinnerde eraan dat de Kamercommissie Volksgezondheid en Bedrijfsleven maandagvoormiddag de bevoegde ministers wil horen over de fraude bij Veviba. De agenda voorzag ook de voorstelling over het FAVV-rapport dat minister Ducarme gevraagd had.