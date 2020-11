Extra veiligheidsmaatregelen in Antwerpse Joodse wijk

Daags na de aanslag in Wenen verhoogt de Antwerpse politie de veiligheidsmaatregelen in de Joodse wijk. De aanscherping komt boven op de maatregelen die er eerder al golden. Het dreigingsniveau voor ons land blijft wel ongewijzigd.

Het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) ziet dinsdagochtend 'geen reden of concrete elementen om het dreigingsniveau aan te passen'. 'Op basis van de informatie waarover OCAD momenteel beschikt, blijft het huidige niveau twee - op een niveau van vier - behouden.' Concreet houdt dat in dat een terreuraanslag in ons land volgens het OCAD weinig waarschijnlijk is.

Ook na de terreurdaden vorige week in Frankrijk, onder meer in de basiliek van Notre-Dame in Nice, bleef het dreigingsniveau in ons land ongewijzigd op twee, met een verhoogde paraatheid voor Franse diplomatieke belangen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) volgt de situatie op. 'We zullen contact opnemen met de Oostenrijkse autoriteiten en volgen ook in ons land de dreiging van kortbij op', tweette Verlinden.

Joodse wijk in Antwerpen

De Antwerpse politie heeft wel bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen in de Joodse wijk, boven op de maatregelen die er altijd van kracht zijn bij het huidige dreigingsniveau. Dat bevestigt de woordvoerder van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA). 'De politie volgt ook zoals steeds de inlichtingen nauw op.'

De terreuraanslag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen kostte aan vier burgers het leven. Er vielen minstens 15 gewonden. Oostenrijkse media meldden aanvankelijk dat in de Seitenstettengasse, waar een synagoge ligt, meerdere schoten gelost werden.