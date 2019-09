Extreem noodplan voor verkeerschaos bij harde brexit

Binnenlandse Zaken heeft een verregaand noodplan klaar voor het geval de brexit tot verkeerschaos leidt. Er is sprake van filterblokkades, blokrijden en zelfs grenzen sluiten.

Nog zowat 40 dagen scheiden ons van de brexitdeadline. Als de Europese Unie en de Britse premier Boris Johnson tegen 31 oktober geen nieuw akkoord hebben bereikt of als het Britse parlement niet opnieuw uitstel heeft afgedwongen, komt het tot een harde brexit.

België bereidt zich al maanden voor op het extreme scenario, want dat kan met grote economische schade gepaard gaan. Niet alleen doordat de export naar het Verenigd Koninkrijk een knauw krijgt, maar ook door enorme vertragingen aan de grenzen.

‘De brexit brengt mogelijk extra verkeersdrukte naar de havens van Zeebrugge en Noord-Frankrijk mee. Verkeersgeleiding zal mogelijk nodig zijn’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (C&V).

Behoorlijk ver

In een nood- en circulatieplan dat gisteren op de ministerraad werd besproken, zijn alle mogelijke scenario’s en bijbehorende maatregelen opgelijst. Die gaan behoorlijk ver. ‘Frankrijk heeft ons beloofd de grens met West-Vlaanderen niet te sluiten als een harde brexit tot verkeerschaos in Noord-Frankrijk leidt. Maar we moeten toch voorbereid zijn indien dat toch gebeurt’, is te horen op het kabinet van De Crem.

Na de terreuraanslagen in Parijs voerde Frankrijk tijdelijk verscherpte controles in aan de grensposten met België. Dat leidde tot ellenlange files en enkele dodelijke ongevallen. ‘We moeten absoluut vermijden dat het verkeer op de Belgische snelwegen vastloopt, waardoor levensmiddelen vast komen te zitten en het functioneren van de hulpdiensten in het gedrang komt. Daarom zijn we voorbereid om op de invalswegen vanuit Duitsland en Nederland het verkeer te managen’, aldus het kabinet.

Het meest extreme scenario is het sluiten van de grenzen. Maar de kans dat we die optie moeten lichten, is 0,0005 procent. Kabinet Binnenlandse Zaken

Er wordt gedacht aan blokrijden, het beperken van rijstroken, filterblokkades, het afleiden van vrachtwagens naar grote parkings en zelfs aan het terugsturen van vrachtwagens naar Nederland en Duitsland. ‘In het meest extreme scenario bevat ons noodplan ook de optie om de grenzen met Nederland en Duitsland te sluiten, maar gezien de garanties van de Franse overheid is de kans dat we die optie moeten lichten 0,0005 procent’, luidt het op het kabinet Binnenlandse Zaken.

Haventerminal

Om de zwaarste schokken op te vangen heeft de federale regering de voorbij maanden al tal van maatregelen genomen. 50 bedrijven hebben een vergunning gekregen om de douanecontroles bij het bedrijf zelf te laten gebeuren, zodat dat niet meer op de haventerminal in Zeebrugge hoeft.

Bedrijven in Oost-Europa kregen de raad zich goed te informeren over de nodige douaneformaliteiten. Het federaal voedselagentschap (FAVV) zet 115 extra mensen in, en in West-Vlaanderen brengt de federale politie 30 extra agenten op het terrein. Er zijn ook al 305 extra douaniers aangeworven om overlast door de nieuwe formaliteiten en de mogelijke verkeersdrukte zo goed mogelijk op te vangen.