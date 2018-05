FAVV eist nog 15 miljoen euro van dioxinecrisis

Het federaal voedselagentschap zal vandaag voor de strafrechter in Gent meer dan 15 miljoen euro schadevergoeding eisen voor de dioxinecrisis die al 19 jaar geleden losbarstte.

Voor de correctionele rechtbank van Gent vindt vandaag een proces plaats dat teruggrijpt naar een voedselschandaal uit een ver verleden, de dioxinecrisis die losbrak in de lente van 1999 en twee ministers deed opstappen. 19 jaar later zal de strafrechter zich buigen over de burgerlijke belangen en de schadeclaims tegen de veroordeelde spelers in het dioxineverhaal: vader en zoon Verkest van de gelijknamige vetsmelter en het echtpaar Thill van het toenmalige Waalse bedrijf Fogra.

Door de dioxinecrisis werden 7 miljoen kippen en 60.000 varkens preventief geslacht en vernietigd.

Eind jaren 90 waren kankerverwekkende dioxines in de voedselketen terechtgekomen. Fogra had met giftige pcb’s besmette vetstoffen geleverd aan de firma Verkest. Terwijl Verkest zogezegd gesmolten dierlijk vet leverde aan meng- en veevoederbedrijven, ging het in werkelijkheid om een mengsel van dierlijk en technisch vet. Door de dioxinecrisis werden 7 miljoen kippen en 60.000 varkens preventief geslacht en vernietigd. Bijna 2.000 landbouwbedrijven werden maandenlang geblokkeerd.

Op het proces vandaag zal de rechtbank onder andere de schadeclaim behandelen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dat is opgericht na de dioxinecrisis. Het voedselagentschap eist 15,638 miljoen euro schadevergoeding van de veroordeelde partijen. Dat bevestigt een woordvoerster van het FAVV aan De Tijd.

Bedrijven eisen 10 miljoen

Naast het voedselagentschap zijn er nog verschillende andere gedupeerde bedrijven die vandaag eindelijk hun schadeclaims behandeld zien. Zij eisen samen nog eens meer dan 10 miljoen euro boven op de ruim 15 miljoen euro van het FAVV.

Het is toch bijna hallucinant dat we deze zaak uit 1999 nog anno 2018 moeten behandelen. Waarom lag ze jaren stil? Stijn De Meulenaer Advocaat gedupeerd bedrijf

Stijn De Meulenaer, de advocaat van een van de gedupeerde bedrijven, kreeg nog geen uitleg waarom zijn cliënt, een bedrijf dat zo’n 729.000 euro claimt, jarenlang moest wachten op deze rechtszaak. ‘Het is toch bijna hallucinant dat we deze zaak uit 1999 nog anno 2018 moeten behandelen. Waarom lag ze jaren stil? Toen het Hof van Cassatie in 2011 de veroordelingen definitief bevestigde, was er niets dat de afhandeling van de burgerlijke belangen in de weg stond. Onder andere mijn cliënt had dat al in 2013 gevraagd, maar dat is al die tijd blijven liggen. Nu komt de procedure pas tot leven en de Belgische staat en het FAVV hebben er hun wagonnetje aan vastgemaakt. Men heeft dat nu in een kramp heel snel opgestart, maar het zal niet meteen uitgeklaard geraken. Zo is er een deskundigenverslag uit 2000 dat niet meer actueel is.’

Schadevergoedingen

In 2013 was er al heisa toen bleek dat de Belgische staat nog altijd geen schadevergoeding had gevraagd. Een gedupeerde veevoederfabrikant had op dat moment wel al van de correctionele rechtbank in Gent een schadevergoeding van 1 miljoen euro toegewezen gekregen. De Belgische staat, het Vlaams gewest en het FAVV hadden zich wel burgerlijke partij gesteld toen in 2008 het strafproces startte tegen Verkest en co.

Toen werd aangenomen dat de dioxinecrisis 400 miljoen euro schade zou hebben veroorzaakt. Maar na de definitieve veroordeling in 2011 lieten de advocaten na om de procedure voor de schadevergoeding op te starten.