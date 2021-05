‘FIRE draait rond vrijheid, niet rond stoppen met werken’

Beknibbel op je uitgaven, zet je kapitaal aan het werk en leef van je opbrengsten. Dat is de filosofie achter FIRE, een levenswijze die aan populariteit wint. ‘Tijd is mijn kostbaarste goed.’

‘Mijn vlucht naar Bulgarije is al geboekt. In juli ga ik er wonen en als het meevalt, verleng ik mijn verblijf. Valt het tegen, dan reis ik door naar Lissabon. Verlies ik een paar tienduizenden euro’s, dan is dat maar zo.’

Stefan Willems (27) vertelt het bijna terloops, maar hij is bloedernstig. De beursanalist en freelancejournalist gaat zich komende zomer in het Bulgaarse bergdorpje Bansko vestigen in een gemeenschap van 120 digitale nomaden. Dat klinkt esoterisch, maar het is een dure term voor mensen die van de ene plek naar de andere trekken en hun job vanop afstand doen, vooral in de IT-sector.

Ik wil absoluut blijven werken. Maar ik wil ook de wereld zien. Stefan Willems Beursanalist en FIRE-adept

Voor Stefan past de verhuis naar Bulgarije perfect in de FIRE-levenswijze die hij aanhangt. Die afkorting staat voor Financial Independence Retire Early. Het idee is simpel: leef een aantal jaar zo zuinig mogelijk, zet je kapitaal aan het werk en word zo snel mogelijk financieel onafhankelijk. Officiële cijfers zijn er niet, maar dat de Belgische FIRE-community op het socialemediaplatform Reddit zowat 13.700 volgers telt, wijst op een toenemende populariteit.

Negen jaar

'Ik leef al negen jaar op die manier', zegt Willems. 'Via de blog van Mister Money Mustache leerde ik FIRE kennen.' Mister Money Mustache is het alias van de Amerikaanse FIRE-posterboy Peter Adeney. Op zijn dertigste ging de IT'er met pensioen, nadat hij meticuleus op zijn uitgaven had beknibbeld en zijn kapitaal in fondsen had geïnvesteerd.

Maar voor Willems zijn vooral de eerste twee letters van FIRE doorslaggevend. 'Voor mij is tijd het allerbelangrijkste. Om die zoveel mogelijk naar mijn eigen smaak in te vullen, is financiële onafhankelijkheid vereist. Ik wil absoluut blijven werken. Met de website spaarvarkens.be geef ik adviezen en cursussen over financiële kennis en ik schrijf freelance over de beurs. Maar ik wil ook de wereld zien. FIRE draait voor mij rond vrijheid, niet rond vroeg stoppen met werken.'

Door de vinger op de knip te houden, heeft Stefan al een potje van 100.000 euro aangelegd. 95 procent van dat kapitaal zit in aandelen van bedrijven die hij nauwgezet opvolgt.

Als je maandelijks 10 procent minder uitgeeft, kom je ook al ver. Stefan Willems Beursanalist en FIRE-adept

'Ik bespaarde op tal van manieren', zegt hij. 'In de avondschool volgde ik een cursus filosofie, waardoor ik de status van student en de bijbehorende voordelen kreeg. Dat was niet de hoofdreden, maar de besparing van 300 euro per maand was wel mooi meegenomen. Maar het hoeft zeker niet zo extreem te zijn. Als je maandelijks 10 procent minder uitgeeft, kom je ook al ver.'

Leiband van banken

Als de test in Bansko goed verloopt, verhuist Willems definitief. 'Zonder die financiële zekerheid zou ik het nooit doen. Maar ik ben jong en moet nog met weinig rekening houden. In Bansko wonen en werken vooral mensen uit de digitale wereld. Je koopt of huurt er een pak goedkoper dan in België, waar je door een dure hypotheek al snel aan de leiband van banken loopt.'