FNG-topman Dieter Penninckx komt vrij onder voorwaarden

Dieter Penninckx, de topman van de failliete FNG-groep, wordt niet langer in voorlopige hechtenis aangehouden in afwachting van een proces.

De raadkamer in Mechelen heeft dinsdag beslist dat Dieter Penninckx, de topman van de failliete FNG-groep, de cel mag verlaten. Penninckx werd een maand geleden samen met zijn vrouw opgepakt nadat hij de opgelegde voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidsstelling had verbroken. Zijn vrouw kreeg een enkelband, Penninckx werd aangehouden.

Behalve de drie oprichters van FNG wordt ook Penninckx' advocate Elke Janssens in verdenking gesteld in het dossier. Zij werd niet aangehouden.

Voorwaarden

Het is onduidelijk welke voorwaarden Penninckx van de raadkamer opgelegd krijgt.

Het parket beraadt zich nog of het in beroep gaat tegen te beslissing van de raadkamer of niet.