Facebook herkent amper een op zes politieke advertenties

In de VS blijkt het detectiesysteem beter te werken dan in andere landen.

Het detectiesysteem voor politieke advertenties van Facebook is zo lek als een zeef, blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en de New York University.

Het Vlaams-Amerikaanse team onderzocht 33,8 miljoen advertenties die tussen juli 2020 en februari 2021 op het sociale platform verschenen. De resultaten geven aan dat Facebook er maar niet in slaagt om zijn mooie beloften over zelfregulering waar te maken, zoals onder anderen de klokkenluidster Frances Haugen aanklaagt.

Facebook hanteert strenge regels om te vermijden dat politieke boodschappen verspreid worden als betaalde advertenties, zonder dat duidelijk is dat er een politieke beweging achter zit. Elke adverteerder moet daarom verplicht aangeven als zijn advertentie politiek van aard is, en wie ze in dat geval gefinancierd heeft. Die informatie wordt dan als een disclaimer in de advertentie getoond. Voor 4,1 miljoen van de 33,8 miljoen onderzochte advertenties werd die informatie netjes aangegeven.

Het onderzoek van 189.000 advertenties leert dat het detectiesysteem van Facebook grondig de mist ingaat.

Om adverteerders te onderscheppen die zich niet aan de transparantieregels houden, heeft Facebook een detectiesysteem opgezet dat grotendeels berust op AI-algoritmes, aangevuld met menselijke beoordelaars. Wordt een politieke advertentie gevonden die niet aan de regels voldoet, dan wordt die van het platform verwijderd.

De essentie Onderzoekers uit Leuven en New York hebben onderzocht of Facebook erin slaagt om niet-aangegeven politieke advertenties te detecteren.

De resultaten zijn bedroevend: van 189.000 advertenties die nader onderzoek verdienden, beoordeelde Facebook er slechts 17 procent correct.

Het bedrijf doet weinig moeite om het politieke landschap te leren kennen in de landen waar het actief is.

De onderzoekers wilden nagaan of dat controlesysteem zijn werk goed doet. Uit de 29,7 miljoen niet-aangegeven advertenties filterden ze er 189.000 die nader onderzoek verdienden. Die 189.000 werden geselecteerd op basis van vrij evidente politieke links, zoals het feit dat ze geplaatst werden door beheerders van pagina’s van een politieke partij of een politieke kandidaat.

‘Het is een ondergrens. Mogelijk zijn er nog meer advertenties die Facebook als politiek zou kunnen beschouwen’, zegt Victor Le Pochat, doctoraatsonderzoeker bij imec-DistriNet (KU Leuven) en FWO-aspirant.

Het onderzoek van de 189.000 advertenties leert dat het detectiesysteem van Facebook grondig de mist ingaat. Amper 17 procent werd correct herkend als politieke boodschap, terwijl 62 procent van de politieke boodschappen niet herkend werd. De resterende 21 procent waren ‘valse positieven’: gewone advertenties die ten onrechte werden aangemerkt als politieke boodschap.

Het onderzoek toont grote verschillen tussen landen. In de VS werkt het systeem vrij goed: van alle politieke advertenties miste het platform slechts 1 procent. In landen als Argentinië (34%), Macedonië (37%) en Maleisië (45%) was het misserspercentage veel hoger. Ons land zit in de middenmoot met 9 procent niet-gedetecteerde politieke boodschappen, op een totaal van 14.276. ‘We vermoeden dat er buiten de VS en Engelstalige landen minder in detectie geïnvesteerd wordt, zoals Haugen ook al heeft aangeklaagd', zegt Le Pochat.

Omdat Facebook pas controleert na plaatsing van een advertentie kunnen niet-aangegeven advertenties een vrij groot publiek bereiken vooraleer ze worden weggehaald. In de onderzochte periode werden ze zo'n 4 miljard keer gezien door Facebook-gebruikers. In ons land haalden ze rond 15 miljoen pageviews.

Schermvullende weergave Deze CD&V-advertentie werd door Facebook niet herkend als politieke boodschap

Uit voorbeelden die de onderzoekers publiceerden, blijkt dat Facebook weinig moeite doet om het politieke landschap te leren kennen in de landen waar het actief is. Niet-aangegeven advertenties die rechtstreeks geplaatst werden door politieke partijen als CD&V of het Vlaams Belang, of door bekende politici als Conner Rousseau, raakten moeiteloos door de screening. Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is daarom om lokale pagina’s van partijen en bekende politici beter op te volgen en al hun advertenties sowieso als politiek aan te merken.