Federaal procureur slaat ultieme noodkreet over monsterproces aanslagen

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw ziet met lede ogen aan hoe de kans op het afwenden van een assisenproces stilaan miniem is. De raadkamer buigt zich maandag over de doorverwijzing van de verdachten.

'Het is gewoon niet werkbaar.' Het is niet voor het eerst dat Van Leeuw in de pen kruipt om te pleiten voor een afschaffing van de assisenprocedure voor terreurprocessen. Met tot 13 beschuldigden en 900 betrokken partijen dreigt een enorm lang en complex proces, inclusief tienduizenden schuldvragen voor een jury van 'gewone' mensen die maandenlang met niets anders zullen bezig zijn. 'We gaan ons belachelijk maken', waarschuwde hij eerder dit jaar al.

Opnieuw bepleit de federale procureur in een opiniestuk een afschaffing van assisen. 'Mijn collega-magistraten en ik doen ons uiterste best om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar de inzet van dit proces is ontzettend hoog: het biedt een kans te achterhalen wat die voornamelijk Europese jongeren ertoe heeft aangezet om zo'n vreselijk ideaal te omarmen. Het is heel belangrijk dat dit voor onze democratie cruciale ­debat niet wordt verdoezeld door een ongeschikte procedure', besluit Van Leeuw onder meer in De Standaard.

Vraag is of nog te ontkomen valt aan een assisenproces over de aanslagen van 22 maart. In de Kamercommissie Grondwet en Institutionele Vernieuwing ligt een voorstel voor tot herziening van artikel 150 van de grondwet, om juryrechtspraak minstens voor terreurprocessen af te schaffen. Maar een meerderheid daarvoor tekende zich de voorbije weken niet af. Een algehele afschaffing van assisen ligt al helemaal moeilijk.

Raadkamer

In tussentijd staat de procedure voor het proces rond de aanslagen in Brussel niet stil. Vanaf vandaag buigt de Brusselse raadkamer zich over de doorverwijzing van de verdachten. Een etape die een tiental dagen zal duren en enkele maanden nadien nog een vervolg krijgt voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Gezien de omvang van het proces gebeurt dat in de voormalige NAVO-gebouwen in Evere, net als een eventueel assisenproces nadien.

Concreet wil het federaal parket acht verdachten laten terechtstaan voor het hof van assisen. Voor twee vraagt het parket de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Voor nog eens drie anderen wordt de buitenvervolgingstelling gevraagd.

Naast de drie terroristen die het leven lieten bij de aanslagen, zijn in totaal dertien mensen in verdenking gesteld. Een groot deel van hen zit nog steeds in voorlopige hechtenis. Verschillende van hen zijn ook in verdenking gesteld in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Enkelen, zoals Salah Abdeslam, zitten al in een Franse gevangenis.

Het gerechtelijk onderzoek nam iets meer dan drie jaar in beslag en werd eind juni 2019 volledig afgerond. Het federaal parket had vervolgens nog een zevental maanden nodig om zijn eindvordering op te stellen en duidelijk te maken wie het precies wilde vervolgen en voor welke feiten. Het gaat om acht verdachten: Salah Abdeslam, Oussama Atar, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa.

Twee andere, die een kleinere rol zouden gespeeld hebben, de broers Smail en Ibrahim Farisi, zouden volgens het federaal parket voor de correctionele rechtbank moeten terechtstaan terwijl voor de drie laatste verdachten, Faycal Cheffou, Brahim Tabich en Youssef El Ajmi, de buitenvervolgingstelling wordt gevraagd.