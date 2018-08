Federale politie gebruikt na amper drie jaar al 15 drones

De federale politie beschikt vandaag over 15 drones. Amper drie jaar geleden werd de eerste drone aangekocht. Ook steeds meer lokale politiezones kopen drones, zegt minister Jambon.

Het debat over het evenwicht tussen veiligheid en privacy laaide deze week opnieuw op na het bericht dat in ons land op termijn liefst 2.000 tot 3.000 camera’s zullen staan die onze nummerplaat registreren wanneer we op de openbare weg rijden. Maar er is nog een andere technologie waarmee de politie u letterlijk tot in uw achtertuin kan begluren: de drone. Als we de krantenkoppen van de voorbije jaren mogen geloven, ontstaat het beeld dat drones al op grote schaal worden ingezet. Om de mensenmassa op grote evenementen in de gaten te houden, van een triatlon in Geraardsbergen tot de Gentse Feesten. Om illegalen te onderscheppen in de grensstreek of om te speuren naar cannabisplantages.

Maar wat is de realiteit? In totaal beschikt de federale politie over een 15-tal drones. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De directie luchtsteun van de federale politie vliegt met drie drones, waarvan er een is aangeschaft door de directie van de gerechtelijke politie. Het afgelopen jaar hebben de drones van de luchtsteun er 30 vlieguren opzitten voor in totaal 22 opdrachten.

70.000 Een volledig uitgeruste drone - inclusief batterijen, camera’s, onderhoud en opleiding van de bestuurders - kost 50.000 à 70.000 euro.

Ook de wegpolitie van Antwerpen en Oost-Vlaanderen beschikt over een drone, maar die lenen ze van het Vias Institute, het vroegere BIVV. In Limburg heeft de federale politie een drone gekregen van de gouverneur voor alle politiezones en alle veiligheidsdiensten in de hele provincie. In Brussel heeft het Brussels Instituut voor Preventie en Veiligheid (BPV) wel vijf drones ter beschikking gesteld van de coördinator van de Brusselse bestuurlijke politie. Ook de speciale eenheden en de directie bescherming hebben een aantal drones.

In opmars

De technologie is wel in opmars. De federale politie kocht zijn eerste drone pas eind 2015. En pas op 28 maart dit jaar is in het Staatsblad een rondzendbrief verschenen over het gebruik van drones door de politie. Ook de camerawetgeving is nog net pas aangepast om het gebruikt van drones door agenten te vergemakkelijken. Het is dus nog te vroeg voor de politie om het drone-gebruik te evalueren. Al is er wel een werkgroep die dat zal doen als de tijd rijp is.

Naast de federale politie kunnen ook de lokale politiezones een drone aanschaffen als ze dat nodig vinden. Volgens Jambon doen steeds meer zones dat, al is het een vraagteken over hoeveel drones de lokale politiezones beschikken. Ze hebben nog tot 29 september om aan te geven bij Binnenlandse Zaken of ze al dan niet een drone gebruiken.

Schermvullende weergave ©Photo News

Een volledig uitgeruste politiedrone - met batterijen, camera’s, onderhoud en de opleiding van de piloten - kost tussen de 50.000 en 70.000 euro per stuk. Vandaag is het zo dat elke politiedienst of -zone die een drone koopt, die ook zelf moet beheren. Alleen al de directie luchtsteun van de federale politie betaalde sinds de aankoop van een eerste drone in 2015 al 170.000 euro.

Een politiedrone kan slechts 20 minuten in de lucht blijven zonder de batterij te moeten opladen. Momenteel worden de drones dan ook vooral gebruikt om grote evenementen in goede banen te leiden, om vermiste mensen op te sporen, om forensische vaststellingen te doen en om luchtfoto’s te maken voor gerechtelijk onderzoek.

Vuurwerk in Knokke

Vorig week raakte nog bekend dat de politiezone Damme/Knokke-Heist experimenteert met een drone tijdens het vuurwerkfestival aan de kust. De politie wil dankzij de drone de verkeersstromen en knelpunten blootleggen en kijken hoe het volk zich beweegt. Al is het ook de bedoeling de drone te gebruiken voor reddingsoefeningen en echte crisissituaties.

De politie van Knokke-Heist werkt samen met een Limburgs dronebedrijf en heeft zijn drones nog gekoppeld aan een kabel, ook al vliegen ze tot 75 meter hoog. Dat is bedoeld om de korte levensduur van de batterij te omzeilen. Zo kunnen de beelden ook live worden gevolgd door de politie, zelfs met hun smartphone.

De nieuwe topman van de federale politie, Marc De Mesmaeker, liet onlangs weten dat hij nog meer wil inzetten op drones, andere camera’s en smartphones om het capaciteitsprobleem bij de politie aan te pakken.

Vliegende flitspalen

Ook in onze buurlanden gebruiken de politiediensten steeds meer drones. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk zouden intussen al 31 van de 45 politiediensten een eigen drone bezitten of ter beschikking hebben. Een jaar geleden heeft de politie van Devon en Cornwall als eerste Britse politiedienst een permanente drone-eenheid opgericht, nadat die net als onze federale politie in 2015 haar eerste drone aankocht. De eenheid bestond uit drie personeelsleden die zes drones ter beschikking hadden. Maar het was de bedoeling om tegen dit jaar al 18 drones te hebben en liefst 40 politiemensen een drone-opleiding te laten volgen. De politie van Londen zet nu al 24 uur per dag en zeven dagen per week drones in om criminaliteit op te sporen.

De Franse politie gebruikt drones ook als ‘vliegende flitspalen’. Die kunnen vanop 40 meter hoogte, dus onzichtbaar voor de gefilmde chauffeur, gevaarlijke situaties en verkeersovertredingen opmerken en een politiepatrouille erop afsturen. Dat is 50 keer goedkoper dan wanneer de politie daarvoor een helikopter zou moeten inzetten. De Franse politiezones zetten al langer drones in, net als in Nederland en Spanje.