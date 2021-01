Federale politie screende 35.000 vakantiegangers aan Belgische grens

Sinds tweede kerstdag tot zaterdag heeft de federale politie circa 35.000 mensen gecontroleerd aan de Belgische grens. Zaterdag alleen waren dat er 4.500. Het ging om controles op het invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) voor wie langer dan 48 uur in het buitenland verbleef en op het bezit van negatieve testformulieren voor niet in België gevestigde personen.

Vakantiegangers die minstens 48 uur in een rode zone hebben verbleven, moeten zich sinds donderdag verplicht laten testen op de dag van hun terugkeer. Daarna moeten ze meteen in quarantaine. Die kunnen ze pas verlaten na een tweede, verplichte negatieve test op dag zeven. Dat beslisten de federale en regionale topministers afgelopen woensdag op een Overlegcomité .

Er werden volgens de federale politie in totaal 98 processen-verbaal uitgeschreven voor personen die niet in orde waren met de coronawetgeving. In de luchthavens controleerde de luchtvaartpolitie 27.291 passagiers, van wie er 51 niet in orde waren.