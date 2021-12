Federale politie slaakt noodkreet: 'Ik vrees dat we fouten gaan maken, die de bevolking in gevaar brengen'

Terwijl de politiek probeert te beslissen of fiscale fraude wél of geen prioriteit is, kreunt de federale gerechtelijke politie onder een gebrek aan speurders. ‘Ik vrees dat we fouten gaan maken die de bevolking in gevaar brengen.’

Na een rel over het Nationaal Veiligheidsplan probeert de politiek nog steeds te beslissen of fiscale fraude nu wél of niet een prioriteit is in het Nationaal Veiligheidsplan voor de politie. Intussen zit de gerechtelijke wereld met andere zorgen. De procureurs-generaal hebben een brief gestuurd naar de regering om aan te klagen dat zij in de huidige situatie, bij gebrek aan speurders, middelen en budgetten, sowieso keuzes zullen moeten maken tussen de prioriteiten in het Veiligheidsplan.

Ook speurders zelf bevestigen dat van een kwalitatief prioriteitenbeleid al lang geen sprake meer is. Dat blijkt uit gesprekken die De Tijd afgelopen weken voerde met speurders, politiechefs en hooggeplaatste bronnen binnen de federale gerechtelijke politie, op voorwaarde van anonimiteit. Zij onderzoeken de belangrijkste vormen van georganiseerde criminaliteit, waaronder terrorisme, mensenhandel, drugshandel, cybercrime en financiële fraude.

Allemaal geven ze onafhankelijk van elkaar aan dat zij binnen de prioriteiten die zijn vastgelegd niet alles kunnen onderzoeken door een gebrek aan speurders en ondersteunend materiaal. ‘Wij zijn een brandweerpolitie geworden’, zegt een politiechef, die bezig is met onderzoeken naar gewelddadige criminele bendes. ‘We grijpen in als er een acuut gevaar is voor slachtoffers. Maar proactief onderzoek? Dat gebeurt gewoonweg niet meer. We hebben daar geen tijd voor.’

De politie stelt prioriteiten binnen de prioriteiten. En dat is onwenselijk, zeggen onze bronnen. ‘Je kan niet elke zaak naar je toe trekken, maar we zijn te ver doorgeschoten in het selecteren’, zegt een drugsspeurder. ‘We maken soms keuzes die je liever niet zou maken.'

Mensenlevens

Dossiers die leiden naar landen waarmee ons land geen goede samenwerkingsverbanden heeft, zoals Albanië, belanden dikwijls onderaan de stapel. Dat kan leiden tot straffeloosheid. Een financiële speurder zegt dat zijn dienst klachten met burgerlijke partijstelling niet meer kan onderzoeken. Dat zijn dossiers die binnenkomen na een klacht van een burger bij de onderzoeksrechter, in plaats van uit eigen politieonderzoek. 'Dat wringt bij mij. Je zal maar terecht klacht neerleggen en dan geen gehoor vinden bij de politie.’

‘Ik stel vast dat speurders zelfs geen tijd hebben om de ANG (de politiedatabank met belangrijke informatie, nvdr.) in te vullen', zegt een andere hooggeplaatste bron. 'Ik ben bang dat we daardoor vroeg of laat fouten maken waardoor mensen in gevaar komen. De informatieuitwisseling is zoiets dat altijd terugkomt: bij de aanslagencommissie, de Bende van Nijvel, Dutroux … Wel, die cruciale taak kunnen we nu niet goed uitvoeren. Het gebeurt niet door tijdgebrek of mensen maken fouten door de tijdsdruk. Sorry, maar vroeg of laat kost dat mensenlevens.’

4.350 mensen Bij de federale gerechtelijke politie werken 4.350 mensen, van wie de helft echte speurders. In 2014 waren het er 4.778.

Het tekort aan speurders bij de FGP is de afgelopen jaren door een traag rekruteringsproces, pensioneringen en besparingen toegenomen. Er werken in totaal 4.350 bij de federale gerechtelijke politie, van wie de helft echte speurders zijn. In 2014 waren dat er nog 4.778. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wijst erop dat in 2021 480 nieuwe mensen zijn aangeworven bij de FGP.

'De inspanningen lonen. Het deficit van de Federale Gerechtelijke Politie is de afgelopen twee jaar gedaald', zegt Verlinden.

Loonkloof

Verlinden noemt de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit ‘een speerpunt’ van het beleid. Met Europees relancegeld wil ze digitalisering van de politie financieren en ze heeft de ambitie elk jaar 1.600 politiemensen aan te werven. Al gaan die lang niet allemaal naar de federale politie. Veel potentiële rekruten solliciteren liever bij een lokale politiezone. Dat is dichter bij huis en de nettolonen liggen dankzij premies soms honderden euro’s hoger.

Bij de hele federale politie is een structureel tekort ontstaan van 43 miljoen euro, nadat de vorige regering 200 miljoen euro heeft weggesneden. Verlinden belooft tegen 2024 een bijkomende investering van 310 miljoen euro voor extra aanwervingen, auto’s en IT-materiaal voor het hele Belgische politieapparaat, op een totaalbudget van zo’n 2,3 miljard euro. Bij de FGP leeft de vrees dat het leeuwendeel daarvan naar de lokale zones zal vloeien.

Ik heb eens een camera gevraagd voor een observatie. Pech. Er was er geen. Drugsspeurder Federale gerechtelijke politie

De vacatures voor de gespecialiseerde financiële en cybercrimespeurders bij de FGP raken amper voor de helft ingevuld, opnieuw door een loonkloof - met de

privésector, die ook volop jaagt op IT’ers, boekhoudkundigen en fiscalisten. In combinatie met de verwachte uitstroom doet het intern vrezen dat de federale politie het nog eens met 1.000 à 1.500 mensen minder zal moeten doen, ondanks extra aanwervingen en mogelijk zelfs onder de 1.500 zou kunnen zakken.

De ironie wil dat net het succes van de kraak van criminele misdaadtelefoons van het bedrijf Sky ECC het tekort aan speurders op scherp stelt. Door de kraak kreeg de politie toegang tot miljoenen berichten van criminelen.

Al die communicatie moeten speurders nog analyseren. Daarvoor heeft het gerecht honderden rechercheurs nodig. Ze komen vooral van andere diensten, die het daardoor een tijd met nog minder mensen moeten doen. ‘Geen enkele dienst kan in eigen beheer een fatsoenlijk onderzoek draaien. Mijn dienst is op papier quasi voltallig, en toch heb ik altijd hulp nodig van collega’s om dossiers af te ronden’, zegt een Limburgse politiechef.

Gmail

Politieonderzoeken zijn sowieso complexer dan ooit. De bewijslast in strafdossiers is zwaarder dan vroeger. ‘Als jonge speurder was ik klaar als ik een bekentenis had. Dat was genoeg voor een veroordeling’, zegt een speurder die onderzoek doet naar mensenhandel. ‘Nu vraagt de rechtbank veel meer bewijs. Een bekentenis? Mooi, maar je moet die ondersteunen met tapgesprekken, observaties, informatie uit telefoons en ander bijzonder bewijsmateriaal. Daardoor kruipt veel meer tijd in onderzoeken, en we zien er maar geen mensen bij komen.’

Het tekort aan materiaal voor bijzondere opsporingen, verouderde soft- en hardware leveren alleen maar extra vertraging op. ‘Soms zijn we een halve dag kwijt met het zoeken naar iets simpels als een harde schijf’, zegt een speurder. Anderen beamen dat: ‘Weet u dat wij soms documenten moeten verzenden via ons eigen mailadres? Eigenlijk mag dat niet, maar als bestanden groter zijn dat 10 megabyte, kunnen we ze niet met ons politieadres verzenden of ontvangen. Dan moet je kiezen: rijd ik - bij wijze van spreken - een uur op en af met een USB-stick of doe ik het snel via Gmail?’ ‘Ik heb eens een camera gevraagd voor een observatie. Pech. Er was er geen’, zegt een drugsspeurder.

‘Wat we vandaag zien, is het resultaat van jarenlange desinvesteringen bij de federale politie’, zegt criminoloog Jelle Janssens (UGent). Hij doet al jaren onderzoek naar de organisatie van de politie in België. ‘Geen enkele minister van Binnenlandse Zaken, ongeacht diens politieke kleur, heeft iets gedaan om het tij fundamenteel te keren. Verlinden is daarin niet anders dan haar voorgangers. Daardoor zie je nu in de hele veiligheidsketen armoede. Investeren in de politie levert politiek geen ‘quick win’ op.’