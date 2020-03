Federale politie steekt strafonderzoeken in koelkast door coronacrisis

De federale gerechtelijke politie heeft besloten verschillende strafonderzoeken op te schorten wegens de coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld om fraudedossiers en minder dringende drugsonderzoeken. 'We moeten prioriteiten stellen', zegt politiebaas Eric Snoeck.

Hoe moet het met de aanpak van de criminaliteit in deze coronatijden? Eric Snoeck, de directeur van de federale gerechtelijke politie, geeft in een gesprek met De Tijd toe dat als er bij de federale politie al crisisplannen bestonden, die niet meer geactualiseerd waren. ‘We waren hier echt niet op voorbereid, maar de afgelopen dagen hebben we dag en nacht doorgewerkt om een nieuw systeem op poten te zetten’, luidt het.

We zagen al criminelen die aanbellen bij oudere mensen om een 'coronatest' te doen en die vervolgens het huis plunderen. Eric Snoeck Topman federale gerechtelijke politie

Wat is er dan beslist? Een deel van de strafonderzoeken wordt opgeschort. ‘We proberen zo veel mogelijk onderzoeken verder te behandelen, maar we hebben wel besloten prioriteiten te stellen voor alle diensten, van de computer crime units tot de speciale eenheden’, stelt Snoeck. ‘Sommige onderzoeken naar economische en financiële criminaliteit moeten even wachten. Sommige drugsdossiers die minder dringend zijn, worden opgeschort. Maar de cocaïne-invoer via de haven van Antwerpen blijven we wél prioritair volgen. Ook alle onderzoeksopdrachten in het buitenland liggen stil.'

Terrorisme

‘We hebben een monitoringsysteem opgezet om zeker te zijn dat alle dringende onderzoeken verder behandeld worden. Het gaat over dossiers met een bedreiging voor mensen, zoals terrorisme, grootschalige mensenhandel of gewapende diefstallen. Ook onderzoeken waarin al mensen waren aangehouden, blijven een prioriteit om te vermijden dat ze worden vrijgelaten omdat er te weinig gebeurt in het dossier.’

We moeten vermijden dat tientallen mensen vrijkomen in onze dossiers. Drie weken kunnen we nog aan, maar op middellange termijn kan dat een acuter probleem worden. Eric Snoeck Topman federale gerechtelijke politie

Samen met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en de procureurs-generaal bekijkt de federale gerechtelijke politie of bepaalde wettelijke termijnen kunnen worden aangepast. ‘We moeten vermijden dat tientallen mensen vrijkomen. Drie weken kunnen we nog aan, maar op middellange termijn kan dat een acuter probleem worden.’

‘We staan in contact met buitenlandse politiediensten, ook in Italië, om te zien hoe zij tijdens deze crisis werken. Zo was er in de eerste dagen bij onze mensen op het terrein een gebrek aan mondmaskers en handschoenen, maar het gaat nu al beter.’

En wat met vitale diensten, zoals de speciale eenheden? ‘Ze blijven paraat om tussenbeide te komen in acute situaties. Maar de interne opleidingen, die belangrijk zijn voor de speciale eenheden, hebben we tot een minimum herleid. Sommige observatieopdrachten zijn in functie van de prioriteiten opgeschort. Onze laboratoria blijven nog ter plaatse gaan als het nodig is. En we monitoren of ergens diensten uitvallen.’

Oudere mensen