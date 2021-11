Federale regering wil geslacht schrappen op identiteitskaart

Binnenkort wordt het geslacht niet langer vermeld op de Belgische identiteitskaarten. Dat gebeurt om de registratie van non-binaire personen mogelijk te maken.

In de loop van volgend jaar wil de Vivaldi-regering de vermelding van het geslacht schrappen op de Belgische identiteitskaarten, melden de Mediahuis-kranten dinsdag. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) hebben daarover een wetsontwerp klaar.

De aanleiding is de transgenderwet die het Grondwettelijk Hof in 2019 vernietigd heeft. Dat had te maken met het feit dat non-binaire personen - mensen die zich noch als vrouw noch als man identificeren - geen mogelijkheid hadden om zich als dusdanig te registreren. Een optie was het geslacht voortaan als 'x' weer te geven, maar die piste droeg niet de voorkeur van de experts weg.

Met het wetsontwerp wil de regering ook een tweede probleem van de baan krijgen. Volgens de bestaande transgenderwet is het toegelaten één keer van geslacht te veranderen. Wie dat nog eens wil doen, moet via de familierechtbank uitzonderlijke omstandigheden aantonen. Kan niet, oordeelde het Grondwettelijk Hof. 'Het is niet redelijk verantwoord dat personen met een fluïde genderidentiteit (...) onderworpen worden aan een uitzonderlijke procedure voor de familierechtbank indien zij de registratie van het geslacht in hun akte van geboorte meer dan één keer willen aanpassen', klonk het. Die regel wordt binnenkort geschrapt.

Op dit moment bekijkt Binnenlandse Zaken nog enkele technische aspecten. Zo kan het schrappen van het geslacht het internationale reisverkeer bemoeilijken en moet bepaald worden hoe de uitrol van de nieuwe identiteitskaarten kan verlopen.

Achterliggend blijft de registratie van het geslacht wel bestaan. Daarom wil de regering op langere termijn, via een breed debat met hoorzittingen in het parlement, uitmaken hoe het geslacht op inclusieve wijze geregistreerd kan worden door de overheid. Onder meer het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wordt daarbij betrokken.

Derde geslacht

De beslissing van de Vivaldi-coalitie stuit her en der op kritiek. Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) vindt het een beter idee om een 'derde geslacht' x weer te geven op de identiteitspapieren van non-binaire personen. 'Ik ben een vrouw en dat wil ik zo houden op mijn identiteitskaart', schrijft ze op Twitter. Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) noemt het dan weer 'een goede en logische beslissing die tegemoetkomt aan de verzuchting van heel wat transpersonen'.

Piet Hoebeke, de decaan van de geneeskundefaculteit van de UGent, schaart zich eveneens achter het wetsontwerp van de regering. De uroloog, die dagelijks transpersonen begeleidt, ijverde in het verleden al voor een oplossing voor non-binaire mensen die zich noch als man noch als vrouw willen registeren.