Federe politie dient stakingsaanzegging in

De politievakbonden hebben woensdag een stakingsaanzegging ingediend om hun onvrede te uiten over het gebrek aan mondmaskers bij de federale politie. Dat bevestigt, Carlo Medo van vakbond NSPV, aan De Tijd.

De NSPV heeft woensdag voor de federale politie een stakingsaanzegging ingediend samen met twee andere vakbonden, VSOA en ACV. Dat bevestigt Carlo Medo, de nationaal voorzitter van politievakbond NSPV, aan De Tijd. 'We willen met dit signaal de minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem (CD&V), aan de onderhandelingstafel krijgen. Het draait rond de mondmaskers. Willen we dat die worden afgepakt van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en aan de politiediensten worden gegeven? Neen. Dat is heel duidelijk.'

'Maar voor sommige opdrachten die politiemensen vandaag doen, zoals grenscontroles, het uiteenhalen van samenscholingen waarbij wel eens wordt gespuwd of tussenkomen in gezinssituaties, krijgen onze mensen echt te weinig bescherming', stelt Medo. 'Dat is iets waar onze achterban ons al op attent maakt sinds het begin van de corona-crisis. Zij willen zeker hun taak vervullen, maar dan wel met de nodige bescherming. Want we kunnen wel aan social distancing doen met de collega's onderling, maar op de straat komen we wel heel nauw in contact met de mensen. Vergeet niet dat de gemiddelde leeftijd bij de politie middenin de risicogroep zit van het virus. En wat als politiemensen in die situatie ook anderen besmetten?'

Het heikele punt is dat de politiediensten momenteel niet worden erkend als een prioritaire beroepscategorie die mondmaskers moet krijgen. 'We hebben die vraag gesteld aan de n Risk Management Group en het antwoord was vlakaf: neen, de politie is geen prioritaire groep... Tja, wij erkennen ten volle dat de geneesheren en het verplegend personeel aan het front vechten in deze crisis. Daarvoor hebben we grenzeloos respect. Maar in de achterhoede staan wel de politiemensen die ervoor zorgen dat de corona-maatregelen worden nageleefd. En de regering moet dat erkennen.'

'Wij doen dit heel constructief. We hebben hier lang over getwijfeld en we willen zeker niet het verkeerde signaal geven. We willen niet het hele land platleggen. En eisen wij meteen de beste mondmaskers en moeten die er al morgen zijn? Ook niet. Maar we moeten wel zoeken naar oplossingen voor de politiediensten.'