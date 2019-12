Festivalgangers screenen mag nog altijd, maar heeft weinig zin

Het is nog altijd wettelijk mogelijk bezoekers van festivals te screenen in de politiedatabank. Maar volgens het Comité P leiden die screenings niet tot minder incidenten.

Afgelopen zomer riepen de burgemeesters van Boom en Rumst de federale regering op hen weer toe te laten festivalgangers te screenen. Ze vroegen meer armslag om Tomorrowland ‘(drugs)veilig’ te maken.

In 2017 was er heisa nadat de politie bezoekers van Tomorrowland had gescreend en nadat sommige festivalgangers waren geweigerd. Begin 2018 verspreidde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) een rondzendbrief met regels om alle medewerkers van festivals te screenen. Jambon liet verstaan dat er geen screenings van bezoekers meer zouden gebeuren, maar dat ze wel strenger gefouilleerd zouden worden aan de ingang.

De politiewaakhond Comité P heeft een nieuw rapport gemaakt over de screenings op Tomorrowland en vijf andere grote festivals, zoals Pukkelpop en Rock Werchter. Het trekt enkele opvallende conclusies.

De beslissing niet langer festivalgangers te screenen is volgens het Comité P nooit gebaseerd op een risicoanalyse. Het was een louter politieke beslissing.

Het stelt vast dat het screenen van festivalgangers nog altijd mogelijk is. In tegenstelling tot wat destijds in de pers is verschenen, heeft de rondzendbrief van Jambon niet geleid tot een verbod.

Niet minder politie nodig

Tegelijk trekt het Comité P het nut van de screenings in twijfel. Het keek naar het aantal incidenten die in 2017 en 2018 op Tomorrowland plaatsvonden en besluit dat er in 2018 niet significant meer problemen waren dan in 2017, toen de festivalgangers wel werden gescreend. De screenings leiden er niet toe dat voor het festival minder politiemensen nodig waren, wat in 2017 als argument werd aangehaald.

In 2018 werden wel alle medewerkers van Tomorrowland, zoals vrijwilligers, betaalde personeelsleden, leveranciers en onderaannemers, gescreend. Het Comité P ontdekte dat daarbij geen internationale databanken, zoals die van Interpol, zijn gecheckt. De screening verliep alleen via de grote politiedatabank, de ANG. ‘Uiteindelijk werd geen enkele persoon geweigerd’, stelt het comité vast.

Het Comité P is tevreden dat er nu een duidelijke procedure is voor de screenings van medewerkers. Ook de andere grote festivals zoals Rock Werchter en Pukkelpop gebruiken daarvoor duidelijke criteria en doorgedreven risicoanalyses.

Maar het kan nog beter: ‘Er is tot op heden geen enkele garantie dat een medewerker die geweigerd wordt op één festival ook niet kan werken op een andere festival.’