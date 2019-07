Files in België nemen voor het eerst af

Ondanks de daling van het aantal file-uren is het nog te vroeg om van een trendbreuk te spreken.

Tijdens de eerste zes maanden van 2019 is het aantal uren file op de Belgische wegen gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dat blijkt uit de filebarometer van Be-Mobile en Touring Mobilis.

Zowel tijdens de spits als in de daluren is een daling merkbaar. In de eerste helft van 2019 waren er niet zoveel erg zware ochtend- en avondspitsen met meer dan 300 of 350 kilometer file.

Alternatieve manieren

Het lijkt erop dat steeds meer mensen op zoek gaan naar alternatieve manieren om zich naar hun werk te verplaatsen. Elektrische fietsen zitten in de lift. Andere mensen schaffen zich een plooifiets aan die ze gemakkelijk mee kunnen nemen in de auto of op de trein om een deel van hun traject met de fiets af te leggen.

Schermvullende weergave Pendelaars stappen onder meer over op deelfietsen om zich vlotter naar hun werk te verplaatsen. ©BELGA

In de steden winnen tram, metro, deelfietsen en -steps aan belang. Dat de overheid alternatieve vervoermethodes fiscaal probeert te stimuleren, lijkt zijn vruchten af te werpen.

Telewerken

Daarnaast krijgen steeds meer werknemers de mogelijkheid om te telewerken. Heel wat bedrijven bieden ook flexibele werkvormen aan, waardoor de werknemer zijn autorit naar de werkplek kan uitstellen tot na de spits.