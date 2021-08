Filosoof Ignaas Devisch gaat denktank Itinera leiden

Wissel van de macht bij de denktank Itinera. De filosoof Ignaas Devisch vervangt Leo Neels als directeur. Bart Verhaeghe laat het voorzitterschap aan Alexander D’Hooghe.

‘Itinera is een vooruitziende denktank, want hij geeft aanbevelingen om op lange termijn te komen tot duurzame welvaartscreatie. Ook als bestuur hebben we die vooruitziendheid, zodat Itinera kan blijven evolueren’, legt Bart Verhaeghe de reshuffle uit.

Exact 15 jaar geleden richtte de eigenaar van Club Brugge en Uplace Itinera op, samen met professor Marc De Vos en Gaëtan Hannecart van Matexi. De Vos, die vandaag decaan is aan de Macquarie University in Sydney, werd in 2014 als algemeen directeur opgevolgd door Leo Neels, de vroegere baas van VTM en Pharma.be.

De wereld verandert razendsnel en confronteert ons met politieke, economische en maatschappelijke uitdagingen.

Van die 15de verjaardag wordt gebruikgemaakt om een nieuwe stap te zetten. Eind deze maand zwaait zowel Neels als Verhaeghe af. Neels keert terug naar de advocatuur. Hun vervangers hebben een imago dat minder aan het bedrijfsleven plakt. Algemeen directeur wordt Ignaas Devisch, hoogleraar medische filosofie en ethiek aan de UGent, schrijver van talloze boeken, columnist en consultant van bedrijven en openbare besturen op het vlak van ethiek en goed bestuur.

MIT-professor en architect Alexander D’Hooghe, die eerder als intendant het Oosterweelproject uit het slop haalde en daarna betrokken was bij de afslanking van het Uplace-project, wordt voorzitter. Consultant Karel Volckaert, die voorheen bij Econopolis aan de slag was, komt binnen als operationeel directeur. De hoofdeconoom blijft Ivan Van de Cloot.

Het nieuwe leidinggevend team begint op 1 september. Het moet focussen op onder andere de transitie naar een groene economie. ‘De wereld verandert razendsnel en confronteert ons met heel wat politieke, economische en maatschappelijke uitdagingen, zoals de transitie naar een duurzamere economie en de nood aan innovatie, het groeiende belang van ethiek, het diverser worden van de samenleving, het gebrek aan vertrouwen in de instellingen en de impact van de online wereld op onze sociale relaties en manier van communiceren’, luidt het.

