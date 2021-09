Financieel directeur ziekenhuis Lier stapt op

Heidi Bauer, de financieel directeur van het ziekenhuis van Lier, stapt op. Haar vertrek volgt kort nadat bekend is geraakt dat meerdere klachten zijn ingediend en dat een onderzoek loopt naar de financiële stromen tussen het ziekenhuis en de labogroep CMA-Medina.

Waarom Bauer opstapte, is onduidelijk. Maar het was volgens onze informatie geen geheim dat ze al een tijdje ongelukkig was met het beleid van het Lierse ziekenhuis. Ze wordt tijdelijk opgevolgd door algemeen directeur Stefaan Vansteenkiste.

Haar vertrek volgt enkele dagen nadat naar buiten is gekomen dat het RIZIV naar aanleiding van de klacht van een klokkenluider een onderzoek opende naar de financiële stromen tussen het ziekenhuis en de labogroep CMA-Medina. Ook bij de Orde der Artsen loopt een onderzoek naar de zaak. En de fiscus en het gerecht hebben een dossier geopend.

Volgens de klacht maken CMA-Medina en het ziekenhuis van Lier zich schuldig aan dichotomie. Dat is elk rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel dat een dokter bij de uitoefening van zijn beroep boven op zijn ereloon verwerft. Het is wettelijk verboden, in eender welke vorm.

In Lier zou het mechanisme als volgt functioneren: een deel van de omzet die CMA-Medina realiseert op medische stalen van patiënten die zijn doorgestuurd door het diagnosecentrum DLO - een onderdeel van het ziekenhuis - vloeit terug naar dat diagnosecentrum.

'Laster'

'Dit is de wraakactie van een ontslagen werknemer', reageerde Geert Wellens, lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis van Lier, vorige week. 'We bekijken of we een procedure lanceren voor laster en eerroof.'