Fiscale constructies bij banken binnenkort strafbaar

Als banken en andere financiële spelers nog 'bijzondere mechanismen' opzetten om cliënten belastingen te helpen ontduiken, zijn ze strafbaar. De toezichthouders moeten dat ook altijd aangeven bij het gerecht, besliste de regering.

Grote belastingschandalen zoals de Panama Papers brachten de voorbije jaren aan het licht dat er ook bij de banken, verzekeraars en andere financiële spelers nog mechanismen bestaan om cliënten belastingen te helpen ontduiken. Bijvoorbeeld via schermconstructies in belastingparadijzen. Al sinds 1975 wordt in de Belgische wet verwezen naar zulke ‘bijzondere mechanismen’ die banken en andere financiële spelers niet mogen opzetten als dat alleen om fiscale redenen gebeurt. Maar jarenlang deden de Belgische toezichthouders daar weinig tot niets tegen. Bij de oprichting van de vroegere bankcommissie was die als toezichthouder zelfs uitdrukkelijk niet bevoegd voor fiscale kwesties.

De meeste mensen kennen fraudebestrijding van de grote fraudedossiers, maar maatregelen die fraude moeten voorkomen zijn misschien nog belangrijker. Vincent Van Peteghem Minister van Financiën

In 2017 besloot de Panama Papers-commissie in de Kamer dat het anders moest. De toezichthouder bleek te veel te rekenen op input van de fiscus om de bijzondere mechanismen te detecteren terwijl de fiscus zich passief opstelde en bijna nooit mechanismen signaleerde aan de toezichthouder. Zelfs toen de Bijzondere Belastinginspectie van Gent toch eens uitzonderlijk de vroegere toezichthouder CBFA waarschuwde dat banken rekeningen verborgen achter schermconstructies in fiscale paradijzen, gebeurde er niets.

De Nationale Bank en de FSMA, die vandaag het toezicht uitoefenen, kunnen wel aanmanen om bepaalde bijzondere mechanismen stop te zetten. Maar alleen als er daadwerkelijk fiscale fraude is gepleegd door een cliënt mogen de toezichthouders dat melden aan het gerecht. Anders niet, omdat de bijzondere mechanismen op zich niet strafbaar zijn. Daar brengt de regering nu verandering in.

Vervolgd

Het opzetten van zulke bijzondere mechanismen wordt strafbaar. Als de Nationale Bank of de FSMA ernstige aanwijzingen hebben dat zulke mechanismen zijn opgezet, zullen ze dat altijd moeten aangeven bij het gerecht. Het is dan aan de parketten om te beslissen of er een strafonderzoek wordt geopend en of er iemand wordt vervolgd.

Wie zo’n mechanisme opzet, riskeert een celstraf van een maand tot een jaar en een geldboete van 50 tot 10.000 euro. Dat staat in een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), dat De Tijd kon inkijken. Het wetsontwerp is vrijdag al in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad.

De rondzendbrief die de bijzondere mechanismen opsomt die financiële spelers in ons land niet mogen opzetten om cliënten belastingen te helpen ontduiken, dateert nog van 1997.

De Nationale Bank zal daarop toezien voor alle banken, verzekeraars en betalingsinstellingen. De FSMA zal dat doen voor vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs en instellingen voor collectieve beleggingen. Ook de erkende commissarissen die aan de slag zijn bij al die bedrijven moeten uit eigen beweging de Nationale Bank of de FSMA verwittigen als ze op bijzondere mechanismen stoten. Ze moeten daar ook elk jaar een verklaring over opstellen. En ook klokkenluiders, zowel externe medewerkers als personeelsleden, krijgen bescherming als ze het bestaan van bijzondere mechanismen melden bij de toezichthouders.