Fiscus bijt in het zand over aftrek tweede verblijf in vennootschap

Een nieuw arrest van het hof van beroep in Gent stelt dat de kosten die bedrijfsleiders in hun vennootschap inbrengen voor hun tweede verblijf niet in verhouding moeten staan tot het belaste fiscaal voordeel.

‘Het arrest stelt dat de fiscale administratie zich voor de aftrek van de kosten niet mag beroepen op het proportionaliteitsbeginsel’, zegt fiscaal advocaat Thierry Lauwers van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten. Dat beginsel stelt dat de kosten die in mindering worden gebracht in verhouding moeten staan tot het voordeel dat belast wordt. ‘Die redenering wordt nu door het hof weerlegd. De eigenaar van de woning kan alle facturen die betrekking hebben op het gebruik en onderhoud van het onroerend goed in mindering brengen, ook al liggen die veel hoger dan het voordeel dat forfaitair belast wordt.’

Opportuniteit

Het nieuwe arrest volgt op eerdere arresten die de inbreng van een privéwoning in een vennootschap groen licht gaven. Rechtbanken oordeelden toen dat er verschillende argumenten kunnen zijn waarom een vennootschap de woning gratis privé ter beschikking stelt van de bedrijfsleider en die ook als een bedrijfskost ziet. Dat is het geval als de woning als een vorm van bezoldiging voor de bedrijfsleider wordt gezien. Voorwaarde is dan wel dat die werkelijke prestaties kunnen bewezen worden. Als het een éénmanszaak is, is dat verband doorgaans makkelijker te geven. Een ander argument is dat vastgoed ook als een goede investering voor de cash van de vennootschap kan beschouwd worden. Als de vennootschap de woning later met een meerwaarde verkoopt, dan wordt die hierop belast. De kosten die gemaakt worden om de woning te verwerven zijn dan per definitie aftrekbaar.