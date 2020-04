Fiscus door het stof met schuldbekentenis in 8 media

In zeven Vlaamse kranten en op de tv-zender Canvas doet de fiscus vrijdag een publieke schuldbekentenis van jewelste. De FOD Financiën geeft toe dat hij met het tv-programma ‘De fiscus’ zijn beroepsgeheim heeft geschonden.

Het Gentse hof van beroep veroordeelde Financiën in februari tot een schadevergoeding aan een West-Vlaamse aardappelhandelaar en een publieke schuldbekentenis. De groothandelaar had klacht ingediend omdat er tijdens het realityprogramma 'De fiscus', dat in 2016 grote kijkcijfers boekte, een inval in zijn zaak in beeld gebracht werd. In 'De fiscus' volgde het productiehuis Sylvester TV voor VRT-zender één ‘het leven zoals het is’ bij de FOD Financiën en dus ook invallen.

De beelden van de bodycams die de inspecteurs van Financiën droegen tijdens de inval waren volledig geanonimiseerd, stemmen werden vervormd en zelfs de route op weg naar het bedrijf werd gewijzigd, om de identiteit ervan niet prijs te geven. Maar de aardappelhandelaar kon getuigen uit de sector inroepen die zijn zaak wél herkend hadden. In de aflevering zou het voor ingewijden bijvoorbeeld duidelijk geweest zijn dat de kwestie zich in de buurt van Roeselare afspeelde. Wat de groothandelaar tot slot blijkbaar helemaal tegen de borst stootte, was dat ‘zijn’ inval uitgezonden werd daags nadat hij met de fiscus een akkoord had gesloten over een bijkomende belastingaanslag van 164.000 euro voor de onregelmatigheden die tijdens de controle blootgelegd waren.

Onderzoek is wel geldig

Maar voor het hof van beroep was dat alles zelfs geen voorwaarde om tot een veroordeling van de fiscus over te gaan. Volgens de rechter had Financiën zijn beroepsgeheim al geschonden, op het moment dat het productiehuis Sylvester TV vooraf op de hoogte werden gebracht van het feit dat het bedrijf in kwestie van fraude verdacht werd en er een inval zou gebeuren. En dat de beelden van de bodycams onbewerkt naar het productiehuis werden verstuurd, waar beeldredacteurs ermee aan de slag gingen. Op de poging van de advocaat van het bedrijf -de bekende fiscalist Michel Maus- om het hele fraudeonderzoek en het bijhorende fiscale akkoord van tafel te vegen, ging de rechter niet in. De fiscus werd alleen veroordeeld tot een publieke schuldbekentenis en een schadevergoeding die nog moest worden vastgesteld.

Dwangsommen

Financiën had gehoopt de zaak te kunnen regelen met een minnelijke schikking. Er liepen gesprekken over een mogelijke deal rond het intrekken van de fiscale vordering van 164.000 euro -bij wijze van schadevergoeding- en het beperken van de schuldbekentenis tot een excuusbrief aan het bedrijf. Maar omdat de onderhandelingen zeer moeizaam verliepen en het intrekken van een belastingaanslag moeilijk lag bij de betrokken diensten, besliste de top van de FOD Financiën om niet naar het hof van cassatie te stappen en de publieke vernedering gewoon te ondergaan. ‘De FOD Financiën wacht de betekenins van het arrest niet af om tot publicatie over te gaan. Vrijdag verschijnt in 7 Vlaamse kranten in op Canvas de tekst waartoe het Hof van Beroep ons veroordeelde’, aldus woordvoerder Francis Adyns. Zo ontsnapt de fiscus ook aan een dwangsom van 10.000 euro per dag, die zou beginnen lopen zodra het arrest betekend was.

Intussen loopt de procedure over de schadevergoeding gewoon verder. Het hof van beroep heeft die vastgesteld op provisioneel 1 euro, wat betekent dat de schade nog moet worden berekend. Het bedrijf zelf beweert dat het belangrijjke klanten heeft verloren na de uitzending van 'De fiscus' en een moeilijke periode achter de rug heeft. De fiscale vordering die tot stand kwam na de inval, is intussen betaald.