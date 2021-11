Fiscus gaat boekje te buiten bij transportbedrijf

De Bijzondere Belastinginspectie is haar boekje te buiten gegaan door een Limburgs transportbedrijf ten onrechte plat te slagen met miljoenenbeslagen. Het machtsmisbruik is vastgesteld door de rechtbank, die het bedrijf al recht gaf op een schadevergoeding. Toch krijgt de zaak geen strafrechtelijk staartje.

De affaire begon op 6 november 2018 toen de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een aangekondigde controle uitvoerde bij Meers Internationaal Transport. Dat is een bedrijf uit Lanaken, met 150 werknemers en 180 vrachtwagens. Het is al ruim 30 jaar actief en draait bijna 16 miljoen euro omzet. De fiscus wilde nagaan of er echt prestaties waren geleverd voor vergoedingen die de bestuurders hadden opgestreken. De controle leidde tot een btw-claim van zo’n 137.000 euro, die het bedrijf in februari 2019 aanvocht voor de rechtbank.

De essentie De belastinginspectie legde zowel beslag op de rekeningen als de gebouwen van een transportbedrijf uit Lanaken.

Volgens de rechtbank was dat miljoenenbeslag totaal niet in verhouding tot de btw-claim van 137.000 euro die op het spel stond.

De rechtbank sprak eerder al over 'machtsmisbruik' door de fiscus, en dit jaar zijn alle belastingaanslagen tegen het transportbedrijf vernietigd.

Maar de raadkamer ziet geen reden om ook een strafrechtelijk staartje te geven aan de affaire.

Maar op 10 april 2019 legde de fiscus bewarend beslag op alle bankrekeningen van het bedrijf. Dat zette de hele werking van het transportbedrijf op de helling. Al enkele dagen later stapte het naar de rechtbank om zich daartegen te verzetten. Het eiste een schadevergoeding van de Belgische staat voor een ‘tergend en roekeloos’ beslag.

De fiscus kreeg een uitbrander van de rechter. Op 21 juni 2019 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren dat het beslag op alle rekeningen ertoe leidde dat het bedrijf ontwricht was en niet meer behoorlijk kon werken.

Alleen al op een rekening bij KBC was 1,2 miljoen euro geblokkeerd. ‘Kennelijk veel meer dan de omvang van de vermeende vordering van de fiscus’, besloot de rechtbank. Na een tussenkomst van KBC ging de fiscus op 12 april eerst akkoord om het beslag te beperken tot de 137.000 euro waarover discussie was. Maar al enkele uren later herriep de fiscus die 'handlichting' omdat diezelfde namiddag nog twee aanslagbiljetten voor de vennootschapsbelasting zouden vertrekken naar het bedrijf. De rechtbank stelde echter vast dat die pas twee maanden later betaalbaar waren gesteld en dus nog geen opeisbare vorderingen waren toen de beslissing op 12 april was genomen.

Op 15 april 2019 had het transportbedrijf van de kortgedingrechter bekomen dat de fiscus het beslag alsnog moest beperken tot 375.000 euro. Maar de fiscus gaf daar niet meteen gehoor aan. Dat gebeurde pas na tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, bijna een maand later. Intussen had de fiscus zelfs nog een wettelijke hypotheek gelegd op alle onroerende goederen van het bedrijf.

Wanverhouding

De rechtbank van Tongeren was zeer streng voor die gang van zaken. De rechter wees erop dat de btw-vordering sowieso al een precair karakter had omdat ze werd betwist en een rechter moest oordelen of de belastingaanslagen terecht waren. Toch legde de fiscus twee bewarende maatregelen, zowel op de rekeningen als op de gebouwen. ‘Daarbij dient vastgesteld te worden dat de fiscus zich zekerheden verschaft waarbij er een volstrekte wanverhouding ligt tussen de omvang van de vordering en de totaliteit van de waarde van de onroerende goederen en de gelden op de rekeningen.’

Dit getuigt van een totaal misplaatste vorm van foutief overheidshandelen en een kennelijk onstuitbare drang tot willekeur en machtsmisbruik. Rechtbank in Tongeren

Voor de rechtbank was het duidelijk dat de maatregelen ‘een onrechtmatig karakter’ hadden. De fiscus had aan geen enkele voorwaarde voldaan om het bewarend beslag te leggen. De rechtbank oordeelde dat de fiscus ‘onwettige uitvoeringshandelingen misbruikte als zuiver pressiemiddel’. ‘Niet enkel getuigt het feitenverloop van een totaal misplaatste vorm van foutief overheidshandelen, maar ook van een kennelijk onstuitbare drang tot willekeur en machtsmisbruik.’

De rechtbank twijfelde er niet aan dat het transportbedrijf daardoor schade had geleden en kende het alvast een provisionele schadevergoeding toe van 1 euro voor ‘tergend en roekeloos beslag’. De Belgische staat ging niet in beroep tegen het striemende vonnis.

Het bedrijf diende vervolgens een klacht in bij zowel de dienst Integriteit van de fiscus, de minister van Financiën als de BBI-top. Maar een intern onderzoek bij de fiscus leidde alleen tot een ‘verontschuldiging’ voor een ‘communicatiefout’.

Huiszoeking

Dat pikte het bedrijf niet. Het diende in augustus vorig jaar een strafklacht in bij de Limburgse onderzoeksrechter. Er startte een gerechtelijk onderzoek naar de feiten met verhoren van de betrokken ambtenaren en in december zelfs huiszoekingen bij de fiscus.

Het was echter niet vanzelfsprekend dat de disfuncties ook zouden worden bestempeld als misdrijven zoals knevelarij, machtsmisbruik door ambtenaren of valsheid in geschrifte. Vrijdag besloot de raadkamer in Hasselt - net als de openbaar aanklager had gevorderd - dat de drie betrokken ambtenaren niet voor de strafrechter moeten verschijnen. Dat bevestigt de Limburgse parketwoordvoerster Dorien Vanderheiden.

‘We kunnen nog in beroep gaan, maar dat is nog niet beslist’, zegt Philippe Renier, de advocaat van het bedrijf. ‘Maar we hebben zeker recht op een schadevergoeding. Dat is al bepaald in het vonnis. We moeten nog alleen de schade becijferen.’

Want als klap op de vuurpijl heeft de rechtbank in Hasselt in juni de belastingaanslagen vernietigd. Er waren wel prestaties geleverd voor de door de BBI aangevochten bestuurdersbezoldigingen. Ook tegen dat vonnis is de fiscus niet in beroep gegaan. Ook over de belastingclaim van 137.000 euro waar alles om draaide, kreeg de fiscus dus ongelijk.