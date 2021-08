Fiscus heropent kantoren, maar blijft op thuiswerk

Sinds het uitbreken van de tweede coronagolf in oktober 2020 zijn de regionale kantoren van Financiën dicht. Wie hulp nodig heeft bij de belastingaangifte en niet overweg kan met Tax-on-Web, moest die hulp het voorbije jaar via de telefoon krijgen. Alleen mensen met taal-, lees- of spraakproblemen konden een fysieke afspraak regelen.

Vanaf 1 september komt daar verandering in, meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). 'Nu de coronacrisis bijna achter ons ligt, kunnen we de kantoren van de federale overheidsdienst Financiën opnieuw openen. Honderden medewerkers staan weer klaar om fysiek te helpen bij allerhande vragen. Hoewel de dienstverlening digitaliseert, is het enorm belangrijk dat we voor iedereen toegankelijk blijven en dat we mensen in de kantoren blijven ontvangen als dat nodig is. Het enige wat je hoeft te doen, is een afspraak maken. Zo vermijden we wachtrijen.'