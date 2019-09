Fiscus kan rijke Belgen met privéjets in belastingparadijzen niets maken

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft geen enkele fiscale onregelmatigheid vastgesteld in de drie dossiers die de BBI onderzocht van privéjets die waren ondergebracht in offshorevennootschappen.

De fiscus kan rijke Belgen die hun privéjet onderbrengen in een belastingparadijs niets aanwrijven. De belastinginspectie onderzocht drie gevallen. Die bleken alle in orde te zijn.

De Paradise Papers brachten in november 2017 verschillende exotische belastingconstructies aan het licht met privéjets. Het advocatenkantoor Appleby, waar de miljoenen documenten waren gelekt, hielp rijke klanten hun jacht of privévliegtuig onder te brengen in een belastingparadijs, zoals de Britse Maagdeneilanden, Bermuda of het eiland Man. Met tal van belastingvoordelen, zoals het ontwijken van vennootschapsbelasting, erfenis- of schenkingsrechten, btw en taksen op kapitaal- of andere opbrengsten. Per stuk kan je zo miljoenen euro’s uitsparen.

Internationaal kwamen de constructies onder vuur te liggen. Europees commissaris Pierre Moscovici hekelde dat sommige mensen en bedrijven erin slagen geen btw te betalen op hun luxespeeltjes. Onder andere Man - populair voor btw-constructies met privéjets - liep in het vizier van de Commissie.

Databank

In ons land liet toenmalig N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt van zich horen. Maar onze fiscus had amper zicht op de constructies. Eerst wilde Van Overtveldt via de luchtverkeersleider Eurocontrol te weten komen welke privéjets in belastingparadijzen waren geregistreerd. De eigenaars van de ‘exotische’ jets moeten Eurocontrol betalen als ze er hier mee willen vliegen. Toen dat niet lukte, werd gekeken naar een databank die registreert welke jets al toestemming hadden gevraagd om in België te landen.

Maar de onderzoeken hebben niets opgeleverd, blijkt nu. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft geen enkele fiscale onregelmatigheid vastgesteld in de drie dossiers die de BBI onderzocht van privéjets die waren ondergebracht in offshorevennootschappen. Dat bevestigt Francis Adyns, de woordvoerder van de fiscus.

Waarom onze fiscus de eigenaars van de exotische jets niets kan maken, kan hij niet in detail onthullen, uit vrees dat de identiteit van de eigenaars uitlekt en de BBI haar beroepsgeheim schendt. ‘De wereld van de privéjets is een kleine wereld’, luidt het.

In het algemeen moet de BBI besluiten dat de constructies juridisch waterdicht zijn. Adyns: ‘We vonden geen enkele inbreuk op de belastingwet en de btw-wet in het bijzonder. Niets laat toe te stellen dat de lokalisering buiten België een fictie is. Het internationale karakter van de betrokken bedrijven rechtvaardigt het gebruik van een privéjet. En bij privégebruik worden de voordelen van alle aard aangegeven.’

We weten niet welke gevallen de BBI heeft onderzocht. Maar een van de Belgische constructies die de Paradise Papers aan het licht brachten, ging over een Cessna Citation X, aangekocht voor 16 miljoen euro. Die was officieel in handen van een postbusvennootschap op de Kaaimaneilanden. Maar twee dagen na de registratie van de privéjet in 2006 op de Kaaimaneilanden zagen vliegtuigspotters het toestel in Antwerpen, waar de eigenaar-gebruiker te vinden is. De lening om de jet te kopen was vanuit Brussel geregeld.

Een ander voorbeeld ging over een Britse miljonair die al vijf jaar in Brussel woonde. Hij kocht in 2013 een tweedehands privéjet van het type King Air 350i. Dat gebeurde via een postbusvennootschap op Man, die op haar beurt eigendom was van een trust in het belastingparadijs Guernsey (Kanaaleilanden). De Brit was ook de eigenaar van die trust. Uit gelekte mails bleek dat de constructie hem meer dan een half miljoen euro aan btw had bespaard.