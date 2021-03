Fiscus schept duidelijkheid over inrichting thuiskantoor

De fiscus bepaalt in een rondzendbrief de spelregels voor de onbelaste onkostenvergoedingen voor thuiswerk en het ter beschikking stellen van kantoormeubilair. De regeling gaat in op 1 maart 2021.

Nu duidelijk is dat thuiswerk ook na de coronacrisis een blijver wordt, heeft de belastingdienst een rondzendbrief opgesteld over welke vergoedingen een werknemer belastingvrij betaald mag krijgen. De fiscus spreekt niet alleen voor zichzelf, ook de sociale zekerheid heeft zich akkoord verklaard.

De fiscus maakt duidelijk wat onder ‘structureel en regelmatig’ thuiswerk wordt verstaan. De vuistregel blijft dat het om minimaal vijf thuiswerkdagen per maand gaat. Zonder structureel thuiswerk kan de forfaitaire vergoeding niet worden betaald.

Wij raden aan een redelijke maximumprijs te kleven op alle meubilair en toestellen en geen designmeubilair in het aanbod op te nemen.

Een werkgever kan werknemers die structureel en op regelmatige basis thuiswerken een forfaitaire kantoorvergoeding van maximaal 129,48 euro per maand toekennen. Voor de periode van begin april tot eind juni 2021 wordt dat bedrag tijdelijk verhoogd tot maximaal 144,37 euro. De bedragen gelden ook als de werknemer deeltijds werkt.

Aparte vergoeding

Aanvankelijk werd aangenomen dat de aankoop van een ergonomische bureaustoel, een bureaulamp of een tweede scherm ook onder die forfaitaire kantoorvergoeding viel. De rondzendbrief maakt duidelijk dat die zaken nog apart mogen worden vergoed.

Dat kan alleen als de werknemer dat soort van materieel ook op de werkvloer ter beschikking heeft. ‘Volgens de circulaire kan het niet gaan om grote computerbeeldschermen die eerder bestemd zijn voor gaming of om dure designbureaulampen. Wij raden aan een redelijke maximumprijs te kleven op alle meubilair en toestellen en geen designmeubilair in het aanbod op te nemen’, zegt Olivier Vanneste, partner bij KPMG.

De werkgever kan ook bureaumeubilair ter beschikking stellen. In dat geval is dat geen belastbaar voordeel van alle aard. Als de werknemer bij zijn vertrek of na afloop van het thuiswerk de goederen mag behouden, moet hij op de reële restwaarde wel belasting op het voordeel van alle aard betalen.