Fiscus schikt miljoenenclaim rond Financietoren

De Nederlandse vastgoedbaron Frank Zweegers sloot een akkoord met de Bijzondere Belastinginspectie over miljoenenstromen die zijn weggesluisd van de Financietoren, het bekende overheidsgebouw in Brussel waar duizenden ambtenaren werken.

De omstreden Nederlandse vastgoedbaron Frank Zweegers, die vorige week al opdook in het corruptieschandaal rond de Brusselse hoofdzetel van de federale politie, blijkt nu ook een deal te hebben gesloten met de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) over abnormale geldstromen rond de Financietoren. Dat grote kantoorgebouw aan de Brusselse Kruidtuinlaan kon Zweegers in 2001 kopen en opnieuw verhuren aan de Belgische staat. Begin vorig jaar verkocht hij de Financietoren voor een recordbedrag van 1,2 miljard euro, de grootste vastgoeddeal ooit in ons land voor één enkel gebouw. De BBI botste echter op abnormale betalingen aan Breevast, het vastgoedbedrijf van Zweegers.

De essentie De Nederlandse vastgoedbaron Frank Zweegers deed een gouden zaak met de aankoop van de Financietoren van de Belgische staat.

Hij kocht de Financietoren in 2001 voor 311 miljoen euro en deed een zware renovatie van 325 miljoen euro, maar kon de toren begin vorig jaar voor het dubbele verkopen.

Maar Zweegers blijkt nu wel een regeling te hebben getroffen met de Bijzondere Belastinginspectie, die botste op miljoenen euro's aan abnormale betalingen van Financietoren nv naar zijn vastgoedbedrijf Breevast.

In december 2001 kocht Zweegers de Financietoren van de Belgische staat voor 311 miljoen euro. Dat gebeurde via de bekritiseerde sale-and-lease-backdeals van de regering-Verhofdstadt, die op korte termijn de begroting spekten, maar de overheid op de langere termijn op kosten jaagden. De dag van de verkoop werd een huurovereenkomst afgesloten met de Regie der Gebouwen om de Financietoren terug te huren voor 25 jaar. De Financietoren, waar ruim 3.200 ambtenaren werkten, was het grootste gebouw dat de regering-Verhofstadt uit handen gaf.

In 2008 werd de Financietoren na een zware renovatie opgeleverd aan de Regie der Gebouwen. Datzelfde jaar liet Zweegers een overeenkomst sluiten tussen Financietoren nv, zijn Antwerpse vennootschap om de Brusselse toren te beheren, en zijn vastgoedbedrijf Breevast. Daardoor gebeurden betalingen aan Breevast die werden verklaard als ‘borgstellingen’. Daarover was in 2011 wel een akkoord gesloten met de fiscus, maar al het jaar nadien, in 2012, stroomden de vergoedingen naar Breevast via een andere, nieuwe overeenkomst.

De betalingen trokken de aandacht van de BBI. Die begon vragen te stellen over de constructie en besloot dat de betalingen aan Breevast ‘abnormaal en/of goedgunstige voordelen’ waren. De BBI verwierp de facturen ook als beroepskosten bij Financietoren nv en dreigde met een belastingverhoging van 50 procent.

Weggesluisd

Zweegers hield het been stijf en vocht de claim aan. Maar de rechtbank van Antwerpen gaf de BBI in april 2018 gelijk: er zijn op een abnormale manier belastbare winsten weggesluisd bij Financietoren nv via de betalingen aan Breevast, terwijl daar geen enkele prestatie tegenover stond. De rechtbank besloot dat de belastingverhoging van 50 procent terecht was. Zweegers ging echter in beroep, maar het hof van beroep kon nog niet beslissen omdat de rechtszaak tegen de verkeerde beslissingen gericht was. Zweegers zou dus een nieuwe rechtszaak in eerste aanleg moeten opstarten tegen de BBI.

Het dossier is naar de tevredenheid van de partijen geregeld. Vincent Vercauteren en Christophe Dillen Advocaten Financietoren nv

De belastingclaim was intussen, tot aan het laatste bekende boekjaar 2019, opgelopen tot 18,3 miljoen euro. Maar nadat Zweegers de Financietoren begin vorig jaar voor een recordbedrag had kunnen verkopen aan Zuid-Koreaanse investeerders, is er een regeling getroffen met de belastinginspectie. Hoeveel er is betaald aan de BBI willen de advocaten die optraden voor Financietoren nv, Vincent Vercauteren en Christophe Dillen, niet prijsgeven. Ze bevestigen alleen dat het dossier ‘naar de tevredenheid van de partijen’ geregeld is met de fiscus.

Het BBI-dossier over de abnormale betalingen aan Breevast komt boven op een vroegere strafzaak over 5 miljoen euro aan zwarte commissielonen die via Luxemburg en de Britse Maagdeneilanden waren betaald aan consultants die de verkoop van de Financietoren hadden begeleid. Het parket-generaal van Brussel wilde destijds nog verder onderzoeken of er ook corruptie tot op regeringsniveau mee gemoeid was, maar de onderzoeksrechter weigerde dat, net als de raadkamer.

Gouden zaken

Over een ander gebouw dat Zweegers van de Belgische staat kocht, het Rijksadministratief Centrum (RAC), waar de federale politie haar hoofdzetel kreeg, heeft het gerecht wel aanwijzingen van corruptie onderzocht. Vorige week raakte bekend dat het parket ex-politiebaas Glenn Audenaert voor de strafrechter wil omdat hij er tegen betaling, op vraag van Zweegers, voor gezorgd zou hebben dat de federale politie haar intrek zou nemen in zijn gebouw. Maar in die corruptiezaak ontspringt Zweegers de dans omdat voor hem de feiten verjaard zouden zijn.

Zweegers deed gouden zaken met de twee kantoorgebouwen die hij kocht en weer verhuurde aan de overheid. Breevast kocht de Financietoren in 2001 voor 311 miljoen euro en deed een zware renovatie van 325 miljoen euro, maar kon de toren begin vorig jaar wel voor het dubbele verkopen. Het langdurige huurcontract met de overheid, een kredietwaardige huurder, wordt automatisch geïndexeerd en de huurprijs is totaal uit de hand gelopen.