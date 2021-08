Fiscus start op 1 september met boetes voor vergeten UBO-aangiftes

Sinds begin vorig jaar zijn bedrijven en vzw’s verplicht in een register aan te geven wie de touwtjes in handen heeft. Wie zich niet tijdig registreerde, riskeert een boete tussen 250 en 50.000 euro. Voorlopig werden nog geen boetes uitgeschreven, maar daar komt op 1 september verandering in.

vzw's en stichtingen

Bewijsstukken

1 september is ook de deadline voor een andere UBO-verplichting. Bedrijven en vzw's moeten ook bewijsstukken toevoegen die aantonen dat de informatie die ze in het register hebben opgenomen, correct is. Volgens Financiën heeft 47 procent van de ingeschreven entiteiten al een bewijsstuk aan het UBO-register toegevoegd. Ook hier dreigt een boete. ‘Entiteiten die voor 1 september 2021 geen bewijsstuk hebben toegevoegd, kunnen eveneens een administratieve boete ontvangen. Het ontvangen van een administratieve boete ontslaat de informatieplichtige ook niet van zijn verplichtingen’, zegt Adyns.

Het UBO-register is een Europese verplichting in de strijd tegen het terrorisme en het witwassen. Bedrijven, vzw's, stichtingen en maatschappen moeten in het register aangeven wie de touwtjes in handen heeft. In België lag de deadline voor de registratie in het UBO-register ('ultimate beneficial owners') op 31 december 2019. Boekhoudkantoren klagen over de administratieve rompslomp die een registratie met zich meebrengt, wat de vertraging mee verklaart. Bovendien zijn bedrijven verplicht de geregistreerde begunstigden elk jaar te bevestigen, ook al is er niets gewijzigd.