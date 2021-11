Fiscus verliest fraudezaak rond Gents Rijksarchief

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) meende dat er fraude gemoeid was met de vastgoedconstructie rond het nieuwe Rijksarchief in Gent. Maar het hof van beroep geeft de bouwpromotor nu gelijk in het miljoenendossier.

In april 2015 mocht toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die bevoegd was voor de Regie der Gebouwen, het nieuwe gebouw van het Gentse Rijksarchief inhuldigen. Het archief omsluit 1.200 jaar aan documenten, gaande van eeuwenoude landkaarten, stokoude gerechtelijke documenten tot kerkarchieven zoals een 13de-eeuwse pauselijke oorkonde. Al sinds 1904 was het Gentse Rijksarchief te vinden in het historische Geeraard de Duivelsteen-gebouw in het centrum van de stad, maar die locatie voldeed al lang niet meer. In de Bagattenstraat, vlak bij de Boekentoren van de Universiteit Gent, moest een nieuw en duurzaam blokvormig gebouw, opgetrokken in baksteen met witte glazuurlaag, de opslagruimte uitbreiden van 7 naar 40 strekkende kilometer.

Volgens de BBI was de hele aandelentransactie kunstmatig opgezet om btw te ontlopen en de vergoeding om te zetten in een vrijgestelde meerwaarde op aandelen.

Om de klus te klaren had de Regie der Gebouwen een publiek-private samenwerking gesloten met de Antwerpse bouwpromotor Kairos, een dochter van de vastgoedontwikkelaar Landsbeeck, die deel uitmaakt van de BAM Groep. De werken zijn in 2012 gestart en in oktober 2014 afgerond. De aannemer was Interbuild en de eigenaar-investeerder Ethias. Het ging om een sale-and-lease-backoperatie waardoor de Regie der Gebouwen nog voor 25 jaar stevige huurgelden zou moeten betalen. Het gaat om meer dan 1,1 miljoen euro per jaar. Na afloop van het huurcontract krijgt de Regie de mogelijkheid om het gebouw te kopen.

Achter de schermen begon de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) vanaf juni 2016 een spervuur van vragen over het project te stellen aan de Regie der Gebouwen. De belastinginspecteurs richtten dat jaar ook vragen aan Ethias en aan de nv Het Rijksarchief, de vennootschap die Kairos voor het project had opgericht.

Sleutel op de deur

De belastinginspecteurs besloten in november 2017, na ruim een jaar onderzoek, dat een frauduleuze constructie in het spel was. Ze beweerden dat de projectvennootschap nv Het Rijksarchief alleen was opgericht om de vergoeding voor de projectontwikkeling belastingvrij te kunnen opstrijken. Dat moest het mogelijk maken dat ze bij het verkopen van de aandelen geen btw moesten betalen en een forse meerwaarde konden realiseren op de aandelen, die ook is vrijgesteld van belastingen. Volgens de BBI was de nv Het Rijksarchief niets meer dan een ‘passieve tussenschakel’ om het vermogen van de projectontwikkelaars te laten overgaan naar dat van Ethias.

De geviseerde nv Het Rijksarchief was door Kairos en Landsbeeck opgericht op 22 juni 2011, twee weken nadat de overheidsopdracht definitief was gegund. Enkele dagen na de oprichting van de vennootschap werd via die vennootschap, die zelf geen personeel had, een deel van de overheidsopdracht toevertrouwd aan Landsbeeck. Enkele maanden later al, in november 2011, werden de aandelen van de nv Het Rijksarchief verkocht aan Ethias voor 4,8 miljoen euro. Diezelfde dag sloot Ethias voor het project ook een sleutel-op-de-deurcontract met Landsbeeck voor ruim 16, 8 miljoen euro.

De bouwwerken waren klaar in oktober 2014 en vanaf die maand moest de Regie der Gebouwen huur betalen aan Ethias. In juni 2016, een jaar nadat het nieuwe Gentse Rijksarchief zijn deuren had geopend voor het publiek, fuseerde Ethias de nv Het Rijksarchief met een van zijn dochterbedrijven. Het is rond dat moment dat de BBI vragen is beginnen stellen over de gang van zaken.

Verjaard

Volgens de BBI was de hele aandelentransactie kunstmatig opgezet om btw te ontlopen op de vergoeding en om de vergoeding om te zetten in een vrijgestelde meerwaarde op aandelen. De geboekte meerwaarde van zo’n 2,8 miljoen euro was volgens de belastinginspecteurs geveinsd en had niets te maken met een echte stijging van de waarde van de nv Het Rijksarchief. Daarom eiste de BBI 485.000 euro btw en een geldboete van 200 procent van dat bedrag, 970.000 euro. De totale fiscale schuld bedroeg ruim 5,4 miljoen euro, staat te lezen in de laatste jaarrekening van Kairos.

485.000 euro De BBI eiste 485.000 euro btw en een geldboete van 200 procent van dat bedrag, 970.000 euro.

Maar het Antwerpse hof van beroep geeft de fiscus nu ongelijk in de zaak. In eerste aanleg had de rechter al de btw-claim van de BBI vernietigd, maar de fiscus was daartegen in beroep gegaan. Ook het hof van beroep oordeelt nu dat de BBI niet kan aantonen dat er prestaties van projectontwikkeling zijn geleverd voor Ethias en dat die via de aandelentransactie zouden zijn vergoed. Dat de prijs van de aandelen kunstmatig zou zijn opgedreven, bewijst de fiscus al evenmin, stelt het hof. Die prijs is overeengekomen tussen Landsbeeck en Ethias, de verkoper en de koper, als onafhankelijke partijen, luidt het. De fiscus kan dus geen bedrieglijk opzet aantonen, waardoor de langere verjaringstermijn voor fraude niet geldt en de btw-claim dan ook verjaard is.