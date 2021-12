Fiscus verliest miljoenenslag over bonussen bij Gimv

Volgens de belastinginspectie bestond jarenlang een artificieel systeem met aandelenopties om belastingvrij bonussen uit te delen binnen de Gimv, de beursgenoteerde investeringsmaatschappij die deels in handen is van de Vlaamse overheid. Maar de Antwerpse, Leuvense en Brusselse rechtbanken geven de fiscus ongelijk in de miljoenenaffaire.

De zaak die de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) opstartte over een bonussysteem met aandelenopties binnen de Gimv is om meer dan één reden controversieel. Ten eerste omdat de Gimv, die investeert in 55 bedrijven, voor 27 procent eigendom is van de Vlaamse overheid. Maar ten tweede ook omdat de belastinginspectie zich in deze zaak niets aantrekt van de talrijke fiscale akkoorden (rulings) die over zulke optiesystemen zijn gesloten door de rulingcommissie. Terwijl die commissie net als de BBI deel uitmaakt van de federale overheidsdienst Financiën. Dat twee overheidsdiensten elkaar zo tegenspreken, creëert een pijnlijke rechtsonzekerheid.

Ruzie bij de fiscus De zaak die de BBI opstartte over het bonussysteem met aandelenopties bij de Gimv leidde tot grote ergernis bij een andere dienst van Financiën. De rulingcommissie had voor een identieke structuur en bijna identieke structuren afgeklopt dat geen belasting verschuldigd was bij de verkoop van de aandelen. De frontale botsing tussen de BBI en de rulingcommissie zette minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) eerder al aan tot maatregelen om onenigheid in de belastingadministratie te voorkomen.

De poppen gingen aan het dansen toen de Gentse afdeling van de BBI op 28 mei 2018 ’s ochtends aanklopte bij het Antwerpse hoofdkantoor van de Gimv. De beurswaakhond FSMA werd meteen ingelicht van het bezoek van de fiscus.

Luttele maanden later, in de herfst van 2018, kregen huidige en voormalige topmedewerkers van de Gimv een gepeperde belastingclaim in de bus. Ze hadden de vruchten geplukt van het bonussysteem met aandelenopties dat de Gimv sinds 2001 gebruikte. Er werden belastingaanslagen gestuurd naar een 20-tal van de 50 begunstigden. Het ging ook om de leden van het uitvoerend comité, inclusief de CEO Koen Dejonckheere.

Schijnconstructie

De belastinginspecteurs viseerden een co-investeringssysteem. De Gimv had voor elke operationele afdeling co-investeringsvennootschappen opgericht. Die vennootschappen investeerden mee in de bedrijven waarin de Gimv investeerde. Elke drie jaar werden nieuwe vennootschappen opgericht. Zo zagen er tientallen het licht. Ze bestonden alleen op papier, hadden geen personeel en kregen de postbus van Gimv als adres.

Het systeem bestond erin dat personeelsleden gratis aandelenopties kregen van zo’n co-investeringsvennootschap. Toen ze die opties kregen, werden ze alleen belast als voordeel van alle aard. Gedurende een periode konden de personeelsleden hun opties benutten om aandelen te kopen tegen een afgesproken prijs. Uiteindelijk kocht de Gimv de aandelen terug. Zo kon het personeelslid eventueel een meerwaarde opstrijken, vrij van belastingen.

Volgens de BBI was er sprake van simulatie, een artificiële schijnconstructie. De vennootschappen waren volgens de BBI lege dozen zonder echte economische bestaansreden. Ze moesten maar acht jaar bestaan en waren volgens de BBI alleen opgezet om medewerkers belastingvrij overwinsten (carried intrest) toe te schuiven, terwijl het volgens de fiscus in werkelijkheid ging om belastbare beroepsinkomsten.

Bovenop de belasting claimde de BBI 50 procent belastingverhoging en nalatigheidsintresten, waardoor de taxatie in sommige gevallen kon oplopen tot de volledige gerealiseerde meerwaarden.

Dat de Gimv-top het op een akkoord gooide met de fiscus en de rest van de werknemers zijn eigen plan liet trekken, zit tal van werknemers hoog.

Maar zowel de Antwerpse, Leuvense als Brusselse rechtbanken hebben de voorbije maanden vonnissen geveld die de BBI unisono ongelijk geven, vernam De Tijd. De BBI slaagt er volgens de rechters niet in te bewijzen dat het bonussysteem een simulatie was. Dat de vennootschappen geen substantie hadden, bewijst dat evenmin. De co-investeringsvennootschappen zijn volgens de rechters nooit verborgen gehouden. Ze waren te vinden in de jaarverslagen en infobrochures van de Gimv. Zeker de werknemers die van het systeem profiteerden, kan volgens de rechtbanken geen enkele frauduleuze intentie worden aangewreven.

De rechtbanken van Antwerpen, Leuven en Brussel vernietigen de belastingaanslagen die de BBI naar de (ex-)werknemers stuurden. Hun advocaten Stefan Sablon en Philippe Rens reageren liever niet. Er zijn nog rechtszaken hangende over andere (ex-)werknemers, ook in Gent.

Bonussen in cash

De Gimv maakt geen gebruik meer van het co-investeringssysteem. Er is een nieuw systeem zonder aandelenopties, maar met bonussen in cash. Voor de werknemers maakt dat een groot verschil. Hun langetermijnbonussen worden nu zwaarder belast als een beroepsinkomen.

Een kleinere groep werknemers, bijna allemaal directieleden, trok niet naar de rechtbank en sloot dadingen met de BBI voor meerdere aanslagjaren. Zij betaalden niet de volle pot aan de BBI. Ze betaalden niet de hoge belasting als beroepsinkomen en de 50 procent belastingverhoging die de BBI claimde, wel een lagere belasting als divers inkomen en een verhoging van slechts 10 procent. Dat de Gimv-top het op een akkoord gooide met de fiscus en de rest van de werknemers hun plan liet trekken, zit tal van werknemers die van het systeem genoten hoog.