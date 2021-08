Fiscus verstuurt al 475.000 belastingberekeningen

De aanslagbiljetten maken duidelijk hoeveel de belastingplichtige terugkrijgt of moet bijbetalen. Zodra uw aanslagbiljet beschikbaar is, kunt u het ook raadplegen in MyMinfin. Wilt u uw aanslagbiljet alleen online krijgen? Dat kan via uw eBox, de digitale ‘brievenbus’ van de overheid.

Geen vast tijdstip

De datum van versturen is niet elk jaar dezelfde. Het is dus normaal als u uw aanslagbiljet dit jaar vroeger of later ontvangt dan vorig jaar. De datum van versturen is ook afhankelijk van de deadline van uw aangifte. Zo hebben mensen die hun aangifte indienen via een accountant of een belastingadviseur nog tijd tot 21 oktober 2021. De laatste aanslagbiljetten voor het aanslagjaar 2021 worden dan ook ten laatste in juni 2022 verstuurd.