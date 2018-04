Fiscus wil dading sluiten met De Gucht

De Bijzondere Belastinginspectie heeft Karel De Gucht voorgesteld te onderhandelen over een dading in zijn belastingzaak.

Al eind 2011 raakte bekend dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een dossier had geopend tegen oud-minister en oud-Eurocommissaris Karel De Gucht (Open VLD) en zijn echtgenote, politierechter Mireille Schreurs. Meer dan zeven jaar later is de zaak nog altijd niet afgesloten.

Gisteren moest de advocaat van het echtpaar opnieuw verschijnen voor de fiscale rechtbank van Gent voor een van de twee rechtszaken die de BBI tegen het koppel voert. De rechter heeft de zaak alweer uitgesteld tot een nieuwe zitting in april volgend jaar.

Maar na jaren procederen blijkt de belastinginspectie nu vragende partij te zijn om met De Gucht en zijn echtgenote een dading te sluiten. ‘De BBI heeft ons inderdaad een officiële brief gestuurd om rond de tafel te gaan zitten. Mocht daar een voorstel uit voortkomen, dan zullen we dat als goede belastingplichtige bekijken. Dat bevestigt De Guchts advocaat Bruno Cardoen.

Wij sturen niet aan op een dading. We denken dat we deze zaak zullen winnen. Bruno Cardoen Advocaat Karel De Gucht

Cardoen benadrukt dat de dading 'zeker niet ons initiatief is'. 'Wij hebben voldoende sterke argumenten om de stelling van de fiscus onderuit te halen. Wij sturen zeker niet aan op een dading. We denken dat we deze zaak zullen winnen.’

Een zaak van een miljoen

De zaak tegen De Gucht, die intussen bestuurder is bij de beursgenoteerde telecomgroep Proximus, gaat over 1 miljoen euro. Dat bedrag belandde in 2005 op De Guchts bankrekening en was nog een gevolg van zijn vorige leven als zakenadvocaat. Volgens de belastinginspectie, die de storting in 2011 ontdekte, heeft De Gucht onterecht geen belastingen betaald op die inkomsten.

De Gucht vocht al een procedureslag uit met de BBI over de inzage in zijn bankrekeningen. De fiscus had in de herfst van 2011 bij een bankonderzoek de bewuste storting van 1,068 miljoen euro ontdekt. Die was op 27 mei 2005 uitgevoerd op De Guchts toenmalige rekening bij Fortis. Maar in april 2016 kreeg het echtpaar-De Gucht van het Hof van Cassatie ongelijk in hun procedure over het bankonderzoek.

Tweede rechtszaak over Toscaans landbouwbedrijf geopend