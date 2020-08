Fitnesscentra in Antwerpen mogen weer open

Gouverneur Cathy Berx (CD&V) heeft vanmiddag nieuwe corona-maatregelen bekend gemaakt voor de provincie Antwerpen. De focus lag op de regels rond sporten.

Berx laat weten dat de fitnesscentra in en rond de stad Antwerpen weer open kunnen. De belangrijkste reden daarvoor is de grote onvrede bij burgemeesters uit de wijde regio dat Antwerpenaren naar de fitnesscentra in hun gemeente afzakten.

Buitenlandse studies hebben uitgewezen dat sportscholen bron kunnnen zijn van een event van superverspreiding. Daarbij steekt één besmet persoon in één keer een grote groep anderen. Zo staken in Zuid-Korea acht dansinstructeurs tijdens een les 112 mensen aan.

In Antwerpen zijn zo'n grote groepen in één fitnesscentrum niet mogelijk. De regels voor de sportscholen zijn minutieus afgelijnd. Elke zaak moet een circulatieplan voorzien, toestellen ver genoeg uit elkaar zetten en een maximum aantal sporters toelaten, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Bij een overtreding van één van de maatregelen, gaat het fitnesscentrum voor 14 dagen op slot.

Sport en zware arbeid

Daarnaast kwam Berx met extra verduidelijking over de regels rond sporten. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen sporten in groepen van minder dan 50 personen, zowel in- als outdoor en ongeacht of het een contactsport is of niet. Voor kinderen ouder dan twaalf en volwassenen wordt die groep beperkt tot 10 steeds dezelfde personen.

Voor sporters ouder dan 12 maar jonger dan 18 jaar kunnen de groepen eventueel groter zijn als de activiteit plaatsvindt binnen een sportkamp. Voor hen zijn zowel contact- als contactloze sporten toegestaan, terwijl volwassenen enkel contactloze sporten mogen beoefenen. Indoorsporten mogen enkel plaatsvinden in ruimtes die minstens 100 vierkante meter groot zijn. Bij 1-op-1 sporten als judo is een masker verplicht.

Tijdens intensief sporten en zware arbeidsinspanningen moet er geen mondmasker gedragen worden zolang het risico op besmetting uitgesloten is. Dat betekent dat mensen die alleen joggen in het bos of bouwvakkers die voldoende afstand kunnen garanderen en moeten werken in warm weer in principe vrijgesteld zijn van de mondmaskerplicht.

Profvoetbal