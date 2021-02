Flanders Classics jaagt op data van digitale fietser

Wielerorganisator Flanders Classics wil het digitale fietsen op grote schaal uitrollen nu een nieuw wielerseizoen zonder publiek voor de deur staat. Doel: de data van jonge wielerfans verzilveren. ‘Virtueel fietsen is cool, dat is keihard knallen.’

Met het klassieke voorjaar in aantocht zet koersorganisator Flanders Classics een turbo op zijn virtueel wieleraanbod. Onder de koepelnaam Proximus Cycling eSeries wordt volgende week de Spring Classic Challenge gelanceerd, waarbij duizenden wielerfans via een online platform door het virtuele landschap van de Ronde van Vlaanderen kunnen fietsen.

‘Het wordt een grootschalig event in de aanloop naar de echte Ronde die dit jaar opnieuw zonder publiek wordt gereden wegens corona’, zegt Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics. ‘Een virtuele koers, zeg maar, waarbij elke sportieveling zich met anderen kan meten op een typisch Vlaams wielerparcours. De beste vier deelnemers worden op 20 maart uitgenodigd in de Sporza-studio’s om voor heel tv-kijkend Vlaanderen de finale te rijden.’

‘Zwiften’ werd een werkwoord

Het Amerikaanse Zwift is met nu al meer dan 2,5 miljoen regelmatige gebruikers in alle continenten veruit de grootste van alle virtuele fietsplatformen. Het techbedrijf brak echt door tijdens de lockdown. 'Zwiften' werd onder fietsliefhebbers een werkwoord. Door op een slimme rollentrainer te fietsen die draadloos connecteert met je laptop of tablet, zie je jezelf in de vorm van een 'avatar' door het wielerlandschap koersen. Een abonnement op de software van Zwift kost 15 euro per maand. Het Spaanse Bkool is met een maandbedrag van 9,99 euro een van de uitdagers. Net zoals RGT Cycling uit Groot-Brittannië (8,99 euro). Beide apps hebben een gelijkaardig aanbod als Zwift, en sommigen vinden de graphics zelfs beter. Precieze cijfers over het aantal gebruikers van beide zijn er niet. RGT zegt zelf de kaap van 250.000 actieve gebruikers te hebben gerond, wat nog altijd een fors stuk onder het bereik van Zwift is. Zijn doelgroep is vooral Angelsaksisch, terwijl Bkool eerder de Spaanstalige markt bereikt. Andere virtuele fietsapps zijn Rouvy, de Suffertest en TrainerRoad, elk met hun eigen kenmerken in al dan niet realistisch weergeven van wielerroutes.

Het spilbedrijf achter voorjaarklassiekers zoals Omloop het Nieuwsblad, Gent- Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. In april vorig jaar werd ‘De Ronde 2020 - een koers vanuit hun kot’ georganiseerd, waarbij 13 wielerprofs het tegen elkaar opnamen in de eerste virtuele editie van de Vlaamse klassieker.

Die profs, onder wie Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet en Wout Van Aert, reden toen de laatste 32 kilometer van de Ronde op een slimme rollentrainer die draadloos was geconnecteerd met Bkool, een fietsplatform dat door middel van video- en 3D-beelden de omgeving van de koers zo realistisch mogelijk nabootst met afstand, hellingsgraad en zelfs weersomstandigheden. Het event was op Sporza te volgen, met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer.

‘De kijkcijfers waren erg goed’, zegt Siebe Derdelinckx, digitaal coördinator bij Flanders Classics. ‘Zowat 2,5 miljoen Belgen volgden de uitzending live, zo’n 660.000 keken uitgesteld en op de website werd het filmpje nog eens 150.000 keer afgespeeld. Qua aandachtsspanne bleek het een geschikt format voor jongeren, want de finale duurde maar een uurtje.’

Schermvullende weergave

In de zomer van 2020 werd het concept gefinetuned en tastte Flanders Classics de markt af voor virtuele fietsplat- formen, op zoek naar een ideale partner. De gesprekken bleven niet beperkt tot het Spaanse Bkool, ook rivalen werden onder de loep genomen, zoals het Amerikaanse raceplatform Zwift, dat vorig jaar nog 380 miljoen euro aan groeikapitaal wist op te halen, met investeringsreus KKR als belangrijkste geldschieter.

‘Finaal besloten we in zee te gaan met RGT Cycling, een Britse speler die de virtuele parcoursen voor ons zo realistisch mogelijk nabouwt’, zegt Van Den Spiegel. Een vrij arbeidsintensieve klus, omdat het hele parcours net zoals bij Google Street View naadloos op camera moet worden vastgelegd, vooraleer het in software kan worden omgezet. ‘We testen ook vooraf de 3D- beelden op de rollentrainer, om er zeker van te zijn dat alle details kloppen’, zegt Derdelinckx. ‘Zelfs een huis aan de kasseiweg van de Paterberg moet er zo realistisch mogelijk op staan. Tegelijk mag de software niet te zwaar worden, omdat de game op alle toestellen moet draaien.’

Bij RGT Cycling kijken ze reikhalzend uit naar de samenwerking. Het bedrijf bereikt op dit ogenblik een kwart miljoen gebruikers. Dat is een stuk minder dan de 2,5 miljoen wielerfans die Zwift kon registreren. ‘Maar we draaien nog maar sinds een jaar op volle kracht’, zegt James Vickers, hoofd marketing bij RGT. ‘Onze alliantie met Flanders Classics is strategisch. Dat is zijn een van de beste organisatoren van wielerkoersen die een groot aantal nieuwe gebruikers laat kennismaken met ons platform. Wij leveren hun de software voor de routes. Het is een win-winsituatie.’

Activering van de doelgroep

Na een soft launch in december, waarbij twee parcoursen tijdelijk ter beschikking werden gesteld, wil Flanders Classics zijn digitaal platform nu op grotere schaal uitrollen. ‘De registratie is gratis’, klinkt het bij de wielerorganisator. Deelnemers moeten wel over een slimme rollentrainer beschikken om via hun laptop of tablet te kunnen connecteren met het fietsplatform. ‘We geloven rotsvast in de combinatie van virtueel en fysiek fietsen’, zegt Van Den Spiegel. Zijn doel is de data van duizenden wielerfans in handen te krijgen om daar inkomsten uit te puren.

Met sponsors als Proximus en Sport Vlaanderen, KBC, Het Nieuwsblad en Wahoo, een fabrikant van rollentrainers, werden contracten getekend om hun logo door middel van banners, panelen en shirtreclame langs het virtuele parcours zichtbaar te maken. Diezelfde partners delen ook prijzen uit aan de meet, zoals een gratis iPad, draadloze oortjes en promo’s. Activering van de doelgroep, wordt dat in vakjargon genoemd.

Schermvullende weergave ©rv

In de VS zetten grote merken al langer in op onlineplatformen die een variant zijn voor klassieke sponsoring en reclame. Het wordt de heilige graal van de sportmarketing genoemd. Flanders Classics wil die boot niet missen. ‘Als sponsor wil je zicht krijgen op de supporters in wie je investeert. Het is onze taak die doelgroep beter in kaart te brengen’, zegt Van Den Spiegel. ‘De schat aan informatie die zo’n virtueel fietsplatform kan opleveren, moet een hefboom zijn om verdere stappen in omzetgroei te zetten.’

Daar komt nog bij dat je met dergelijke digitale concepten ook een jonger publiek aanspreekt. ‘Het lijkt gaming, maar het is het niet helemaal, omdat je nog altijd een fysieke inspanning moet leveren’, zegt Van Den Spiegel. ‘Tegelijk lijkt het op e-sports, terwijl je fietsers aanspreekt die in de zomer buiten rijden.’ Die data van de jonge doelgroep zijn van strategisch belang, omdat het wielerpubliek veroudert.

Meer dan gaming

Ook bij Sporza, het sportkanaal van de VRT, zijn ze ervan overtuigd dat e-sports de sleutel zijn tot verdere verjonging. Na de lockdown in maart vorig jaar werd ESporza gelanceerd, een platform waarop gamers na registratie kunnen deelnemen aan events rond sportgames. Ze blijken tussen 19 en 30 jaar oud, de grootste groep tussen 19 en 21. In reclamemiddens worden dat de millennials genoemd, een segment dat moeilijk te bereiken is met klassieke media.

Het doel van het platform is om op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk mensen samen te laten deelnemen aan virtuele sporttoernooien, klinkt het bij de VRT. ‘Gewone sportgames passen het best bij ons’, zegt Maarten Geens van Sporza Online. Tot dusver werd vooral gefocust op het virtuele FIFA-voetbalspel en op racinggames als Mario Kart en Gran Turismo. Eind vorig jaar werd ook het fietsplatform van Flanders Classics eraan toegevoegd.

‘Een bewuste stap’, zegt Geens. ‘We willen iedereen - ook jongeren - uit zijn vir- tuele bubbel trekken en duidelijk maken dat er veel meer is dan alleen maar gaming met Nintendo of Playstation. Ook virtueel fietsen is cool: dat is keihard knallen, en dat kan je van thuis uit doen. Maar het is een zoektocht. Nog geen enkel format staat vast en niets is in steen gebeiteld. Het is een heel hybride wereld.’